"Краснодар" и "Фенербахче" рассудят арбитры из Словакии

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы между "Краснодаром" и турецким "Фенербахче" будет судить бригада арбитров во главе со словаком Иваном Кружльяком, информирует официальный сайт УЕФА.



Помощниками будут Мартин Балко и Томаш Сомолани. Дополнительные ассистенты - Марио Влк и Петер Кралович, четвертый рефери - Томаш Мокош. Вся бригада из Словакии.



Игра состоится в четверг в Краснодаре.