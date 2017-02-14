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"Краснодар" и "Фенербахче" рассудят арбитры из Словакии

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы между "Краснодаром" и турецким "Фенербахче" будет судить бригада арбитров во главе со словаком Иваном Кружльяком, информирует официальный сайт УЕФА.

Помощниками будут Мартин Балко и Томаш Сомолани. Дополнительные ассистенты - Марио Влк и Петер Кралович, четвертый рефери - Томаш Мокош. Вся бригада из Словакии.

Игра состоится в четверг в Краснодаре.
Теги: Краснодар
Сегодня, 15:52
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№1 Написал: кочегар Кубань (Сегодня, 16:43) #
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Болеет за:
«Локомотив»
а я буду на трибуне


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найду
Регистрация: 13.04.2008
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