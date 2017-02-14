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15:15
Александр Кержаков: надеюсь, статус капитана добавит Дзюбе агрессии и принес "Зениту" победы (6)
Александр Кержаков: надеюсь, статус капитана добавит Дзюбе агрессии и принес "Зениту" победы (6)
12:23
Александр Кержаков: если выполнять установки Луческу, наш футбол будет настоящей голевой феерией (9)
Александр Кержаков: если выполнять установки Луческу, наш футбол будет настоящей голевой феерией (9)
Вчера 23:22
Тьяго Силва пропустит первый матч с "Барселоной"
Тьяго Силва пропустит первый матч с "Барселоной"
Вчера 23:09
Дмитрий Яшин подписал контракт с "Крумкачами" (1)
Дмитрий Яшин подписал контракт с "Крумкачами" (1)
Защитник "Ромы" Норберт Дьомбер может продолжить карьеру в "Тереке"
Защитник "Ромы" Норберт Дьомбер, который был отдан в аренду "Пескаре", может оказаться в грозненском "Тереке".
24-летний футболист сборной Словакии может быть арендован российским клубом до конца сезона, информирует ТАСС.
Арендное соглашение "Ромы" с "Пескарой" рассчитано до 30 июня 2017 года.
24-летний футболист сборной Словакии может быть арендован российским клубом до конца сезона, информирует ТАСС.
Арендное соглашение "Ромы" с "Пескарой" рассчитано до 30 июня 2017 года.
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