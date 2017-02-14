Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Защитник "Ромы" Норберт Дьомбер может продолжить карьеру в "Тереке"

Защитник "Ромы" Норберт Дьомбер, который был отдан в аренду "Пескаре", может оказаться в грозненском "Тереке".

24-летний футболист сборной Словакии может быть арендован российским клубом до конца сезона, информирует ТАСС.

Арендное соглашение "Ромы" с "Пескарой" рассчитано до 30 июня 2017 года.
Теги: Терек Рома
Сегодня, 15:55
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.