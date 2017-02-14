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Матч "Андерлехт" - "Зенит" покажут в 73 странах мира

Матч 1/16 финала Лиги Европы "Андерлехт" - "Зенит" покажут в 73 странах мира, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Телезрители из России смогут увидеть встречу в прямом эфире федерального канала "Матч ТВ". Кроме того, игру покажут в Бразилии, Великобритании, Португалии, Украине, Китае, Сомали и других странах.

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА против "Андерлехта" пройдет в четверг, 16 февраля, и начнется в 23:05 мск.
Теги: Зенит
Сегодня, 15:59
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20
(1)
№20 Написал: Motivation (Сегодня, 17:40) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Kolpino2
Потому вы и презираете еврокубки

Да, мы набрали в 90-е достаточный рейтинг для России, чтоб от нее две команды только в ЛЧ попадали - теперь смотрим, как голубойц пул просирает нами наработаное, со "сраными Твенте" smile

Цитата: PAVEL999
и накидают лодышке полную корзину пирожков

Что делаете волки? - Молчи, козел laughing Или "Холодно, подумал Серый Волк и натянул Красную Шапочку по самые уши"


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Чтоб за болото топить, придется в нем тонуть
Регистрация: 5.02.2017
№19 Написал: TM_Rostov Kazan (Сегодня, 17:36) #
  • -1
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online

Цитата: PAVEL999
а украйна каким тут боком вперлась


чтобы на футболках логотип Газпром напоминал о долгах, о холодных квартирах, нетленности жизненного бытия и звал на новый майдан ))
Регистрация: 21.09.2015
№18 Написал: PAVEL999 (Сегодня, 17:34) #
  • 0
  •  (2)
online

и накидают лодышке полную корзину пирожков и бабушке цыганке отнесет пожрать
Регистрация: 6.02.2017
№17 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 17:32) #
  • -2
  •  (4)
online

Цитата: Motivation
Нашу межсезонку смотрят больше людей в стране, чем ваши игры чемпионата

И даже, чем ЛЧ. Потому вы и презираете еврокубки
Регистрация: 12.11.2007
№16 Написал: PAVEL999 (Сегодня, 17:25) #
  • 0
  •  (0)
online

а украйна каким тут боком вперлась
Регистрация: 6.02.2017
№15 Написал: Motivation (Сегодня, 17:24) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Manowar
Надо показать голландцам , что они ничто по сравнению с российскими командами !

Вот голландцам может и покажут, а от бельгийцев на пердячем пару улетят


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Чтоб за болото топить, придется в нем тонуть
Регистрация: 5.02.2017
№14 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 17:16) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Ростов»
Зенит , победы ! Надо показать голландцам , что они ничто по сравнению с российскими командами ! И подниматься уже в таблице УЕФА .
Регистрация: 23.09.2016
№13 Написал: utekay Россия (Сегодня, 17:09) #
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
сбежались млять ущербные
Цитата: Motivation
на экране жесткое порно

вчера было


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№12 Написал: TM_Rostov Kazan (Сегодня, 17:09) #
  • +1
  •  (5)
online

Не удивлюсь, если Климкин вскоре скажет, что трансляция матча с участием команд из России вредна Украине и всей прогрессивной Европе, поскольку Россия использует 25 кадр и весь мир вскоре будет говорить, что президент Украины алкаш
Регистрация: 21.09.2015
№11 Написал: golden Axe (Сегодня, 16:55) #
  • -6
  •  (14)
online
Болеет за:
«Спартак»
Вперед Андерлехт,только победа!
Регистрация: 1.02.2017
№10 Написал: 4 звезды (Сегодня, 16:40) #
  • -7
  •  (13)

спонсёры лч постоянно в ле ошиваются, позор
Регистрация: 7.12.2016
№9 Написал: Motivation (Сегодня, 16:39) #
  • -6
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vlees
какой там ютуб

Так уже не Ютуб, а матч-ТВ smile Ютуб уже не тянет всю аудиторию


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Чтоб за болото топить, придется в нем тонуть
Регистрация: 5.02.2017
№8 Написал: vlees (Сегодня, 16:37) #
  • -5
  •  (17)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: SeTTesh
Эй спартачи, а ваш матч в ЕК в скольких странах покажут? Ах да о чём это я xD вы же там не играете.

Нечего себе,вот это шуточка,бгг

Цитата: Motivation
Цитата: SeTTesh
Эй спартачи

Нашу межсезонку смотрят больше людей в стране, чем ваши игры чемпионата laughing

Ты чего они сейчас тебе расскажут что смотрят игры зенита по зенит тв,какой там ютуб,только они даже не знают что такое зенит тв,бгг
Регистрация: 12.01.2017
№7 Написал: Motivation (Сегодня, 16:35) #
  • -7
  •  (15)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: SeTTesh
Эй спартачи

Нашу межсезонку смотрят больше людей в стране, чем ваши игры чемпионата laughing


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Чтоб за болото топить, придется в нем тонуть
Регистрация: 5.02.2017
№6 Написал: TM_Rostov Kazan (Сегодня, 16:33) #
  • +4
  •  (8)
online

Скажу кратко:" Я горд!"
Регистрация: 21.09.2015
№5 Написал: SeTTesh Воронеж (Сегодня, 16:26) #
  • +8
  •  (18)
Болеет за:
«Зенит»
Эй спартачи, а ваш матч в ЕК в скольких странах покажут? Ах да о чём это я xD вы же там не играете.
Регистрация: 27.08.2011
№4 Написал: Motivation (Сегодня, 16:22) #
  • -8
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Sharik.SM
В Сомали давно ждут

Не, я думаю, что это про страны. где есть индейцы - они же хотят за своих поболеть. Прям на вершину атцекской пирамиды экран впендюрят, кровью сине-бело-голкбого плантатора окропят... И понеслась душа в рай. а ноги в миоицию


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Чтоб за болото топить, придется в нем тонуть
Регистрация: 5.02.2017
№3 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 16:18) #
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Sharik.SM
В Сомали давно ждут, сам Зенит покажут. 16-го корабли спокойно пойдут, все пираты будут футбол смотреть.

smirk Ну ради этого тогда стоит показывать ))).
Регистрация: 9.11.2010
№2 Написал: Sharik.SM Москва (Сегодня, 16:13) #
  • -7
  •  (13)

В Сомали давно ждут, сам Зенит покажут. 16-го корабли спокойно пойдут, все пираты будут футбол смотреть.
Регистрация: 27.01.2009
№1 Написал: Motivation (Сегодня, 16:07) #
  • -9
  •  (19)
online
Болеет за:
«Спартак»
"А на экране жесткое порно. но детям об этом не скажут" - Ночные снайперы


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Чтоб за болото топить, придется в нем тонуть
Регистрация: 5.02.2017
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