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Маркус Рэшфорд не отказывался продлевать контракт с "МЮ"
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд не приостанавливал переговоры о подписании нового контракта, сообщает Manchester Evening News.
Дело в том, что эти переговоры не начинались вообще, поскольку молодой воспитанник манкунианцев продлил действующее соглашение еще в марте 2016-го года и всем доволен, особенно после того, как недавно перебрался вместе с семьей в новый дом в Чешире.
Дело в том, что эти переговоры не начинались вообще, поскольку молодой воспитанник манкунианцев продлил действующее соглашение еще в марте 2016-го года и всем доволен, особенно после того, как недавно перебрался вместе с семьей в новый дом в Чешире.
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