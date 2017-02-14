Маркус Рэшфорд не отказывался продлевать контракт с "МЮ"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд не приостанавливал переговоры о подписании нового контракта, сообщает Manchester Evening News.



Дело в том, что эти переговоры не начинались вообще, поскольку молодой воспитанник манкунианцев продлил действующее соглашение еще в марте 2016-го года и всем доволен, особенно после того, как недавно перебрался вместе с семьей в новый дом в Чешире.