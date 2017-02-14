Хосеп Гвардиола поддержал игрока "Борнмута", у которого умерла дочь (видео)

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола оказал поддержку игроку Борнмута Гарри Артеру, у которого в 2015 году умерла новорожденная дочь, сообщает Sky Sports.



После игры Хосеп Гвардиола подошел к игроку и сказал: "Мне так жаль, что это случилось, я желаю тебе всего самого наилучшего".



"Пеп пожелал мне и моей девушке всего наилучшего в преддверии рождения нашего ребенка", – цитирует Артера официальный твиттер "Борнмута".



