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Антонио Кассано: у меня сейчас нет предложений от других клубов, жена сама обеспечивает всю семью

Итальянский нападающий Антонио Кассано рассказал, что у него нет предложений от других клубов. Напомним, форвард расторг контракт с "Сампдорией".

"Тут играет много неудачников, и я мог бы еще поиграть в Италии, однако у меня нет предложений. Если не будет вариантов, то буду сидеть дома, в июне завершу карьеру и стану менеджером своей жены, которая сейчас обеспечивает семью.

Если никто во мне не заинтересован, что я могу поделать? Я не поеду в Китай, Грецию или Аргентину. Я вообще никуда не хочу ехать. Я хочу остаться в Италии, но на сегодня у меня нет предложений", - цитирует Кассано Football Italia.
Вчера, 23:24
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№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Вчера, 23:29) #
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Заработал деньги за свою очень хорошую футбольную карьеру ,жена умеет ими распоряжаться, а зачем ей менеджер?Подумать нужно, а может лучше ещё поиграть на достойном уровне,Удачи.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
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