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Лионель Месси ни разу не коснулся мяча в штрафной площади "ПСЖ"

"ПСЖ" в Париже на арене "Парк де Пренс" разгромил "Барселону" (4:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Форвард "Барселоны" Лионель Месси провел на поле весь матч, но ни разу не коснулся мяча в пределах штрафной площади парижан. Подобное произошло с аргентинцем в нынешнем сезоне впервые, ранее он хотя бы один раз касался мяча в штрафной соперника.

Чемпионат
Теги: Месси Барселона
Сегодня, 01:07
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