Лионель Месси ни разу не коснулся мяча в штрафной площади "ПСЖ"

"ПСЖ" в Париже на арене "Парк де Пренс" разгромил "Барселону" (4:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.Форвард "Барселоны" Лионель Месси провел на поле весь матч, но ни разу не коснулся мяча в пределах штрафной площади парижан. Подобное произошло с аргентинцем в нынешнем сезоне впервые, ранее он хотя бы один раз касался мяча в штрафной соперника.