Унаи Эмери: думаю, у нас получилось устроить шоу для болельщиков

Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери высказался относительно матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Барселоны" (4:0).



"Мы ставили основной задачей сегодня выиграть и не пропустить. Помимо этого, нужно было играть осторожнее после карточки Рабьо в дебюте встречи. Также не стоило забывать про шоу для болельщиков. Думаю, у нас получилось его устроить.



На "Камп Ноу" "Барселона" очень сильна. Так что игра еще не окончена, пока нужно забыть о счете. Рад, что мы провели классную игру и показали командный дух", - цитирует Эмери L'Equipe.