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Унаи Эмери: думаю, у нас получилось устроить шоу для болельщиков

Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери высказался относительно матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Барселоны" (4:0).

"Мы ставили основной задачей сегодня выиграть и не пропустить. Помимо этого, нужно было играть осторожнее после карточки Рабьо в дебюте встречи. Также не стоило забывать про шоу для болельщиков. Думаю, у нас получилось его устроить.

На "Камп Ноу" "Барселона" очень сильна. Так что игра еще не окончена, пока нужно забыть о счете. Рад, что мы провели классную игру и показали командный дух", - цитирует Эмери L'Equipe.
Теги: Эмери Барселона ПСЖ
Сегодня, 02:34
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№2 Написал: Eugene24 Россия, Красноярск (Сегодня, 03:29) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Все-таки поквитался он Барселоной, молодец)


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"Если возникают какие то вопросы, то мы садимся, общаемся минут 20, а потом решаем, что я прав"
Регистрация: 7.04.2011
№1 Написал: Кирилл мясо (Сегодня, 03:06) #
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тренеришка
Регистрация: 15.02.2017
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