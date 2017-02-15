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Марко Верратти: в ответном матче "Барселона" может выиграть и 5:0

Полузащитник "ПСЖ" Марко Верратти прокомментировал крупную победу над "Барселоной" (4:0) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Мы еще не прошли в следующий этап. На "Камп Ноу" "Барселона" может выиграть и со счетом 5:0. Расслабляться ни в коем случае нельзя", - цитирует Верратти Ger Football News France.
Теги: Верратти ПСЖ
Сегодня, 09:41
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№2 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 10:17) #
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online

Все может быть,но не думаю! Ничья или не большой перевес в счете
Регистрация: 27.07.2016
№1 Написал: алдан 2016 (Сегодня, 10:04) #
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Ага,лет несколько назад.
Регистрация: 1.09.2016
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