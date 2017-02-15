Марко Верратти: в ответном матче "Барселона" может выиграть и 5:0

Полузащитник "ПСЖ" Марко Верратти прокомментировал крупную победу над "Барселоной" (4:0) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.



"Мы еще не прошли в следующий этап. На "Камп Ноу" "Барселона" может выиграть и со счетом 5:0. Расслабляться ни в коем случае нельзя", - цитирует Верратти Ger Football News France.