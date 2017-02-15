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Рио Фердинанд: "ПСЖ" представляет реальную угрозу в Лиге чемпионов

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Рио Фердинанд прокомментировал победу "ПСЖ" над "Барселоной" (4:0).

"Думаю, теперь "ПСЖ" представляет реальную угрозу в турнире. Он будут продолжать с таким же настроем, и после победы над одной из лучших команд игроки поверят в то, что смогут выиграть Лигу чемпионов", - заявил Фердинанд.

Ответный матч пройдет 8 марта на "Камп Ноу" в Барселоне.

Советский спорт
Теги: Фердинанд ПСЖ
Сегодня, 09:56
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