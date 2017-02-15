Рио Фердинанд: "ПСЖ" представляет реальную угрозу в Лиге чемпионов

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Рио Фердинанд прокомментировал победу "ПСЖ" над "Барселоной" (4:0)."Думаю, теперь "ПСЖ" представляет реальную угрозу в турнире. Он будут продолжать с таким же настроем, и после победы над одной из лучших команд игроки поверят в то, что смогут выиграть Лигу чемпионов", - заявил Фердинанд.Ответный матч пройдет 8 марта на "Камп Ноу" в Барселоне.