Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Лента новостей:
Вчера 23:45
Луизао провел 500-й матч за "Бенфику"
Луизао провел 500-й матч за "Бенфику"
Вчера 23:24
Антонио Кассано: у меня сейчас нет предложений от других клубов, жена сама обеспечивает всю семью (1)
Антонио Кассано: у меня сейчас нет предложений от других клубов, жена сама обеспечивает всю семью (1)
Вчера 23:08
Лассана Диарра расторг контракт с "Марселем" (1)
Лассана Диарра расторг контракт с "Марселем" (1)
Вчера 22:19
Хаби Алонсо может сыграть с "Арсеналом"
Хаби Алонсо может сыграть с "Арсеналом"
Вчера 21:45
Роман Асхабадзе: "Спартак" договорился о переходе Мане, но он решил перейти в "Саутгемптон" (17)
Роман Асхабадзе: "Спартак" договорился о переходе Мане, но он решил перейти в "Саутгемптон" (17)
Вчера 21:12
"Уфа" разгромила "Дачию" в товарищеском матче
"Уфа" разгромила "Дачию" в товарищеском матче
Вчера 21:00
Валерий Шанцев: все объекты ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде должны быть сданы к 1 мая 2018 года
Валерий Шанцев: все объекты ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде должны быть сданы к 1 мая 2018 года
Вчера 20:41
Джано Ананидзе занимался в общей группе "Спартака" (1)
Джано Ананидзе занимался в общей группе "Спартака" (1)
Вчера 20:22
Аподи близок к возвращению в "Шапекоэнсе"
Аподи близок к возвращению в "Шапекоэнсе"
Ни одна команда Лиги чемпионов не проходила в следующий этап после поражения 0:4
"ПСЖ" разгромил "Барселону" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Никогда прежде в истории еврокубков команда, проигравшая 0:4 в первом матче, не проходила в следующий раунд по итогам двух встреч.
Также ни одна из команд за всю историю Лиги чемпионов не выходила в следующий раунд после того, как уступала с разницей в 4 и более мяча в первом матче.
23 апреля 2013 года "Барселона" проиграла "Баварии" со счетом 0:4 в первом матче полуфинала ЛЧ и не смогла выйти в финал, уступив в ответной встрече со счетом 0:3.
Чемпионат
Никогда прежде в истории еврокубков команда, проигравшая 0:4 в первом матче, не проходила в следующий раунд по итогам двух встреч.
Также ни одна из команд за всю историю Лиги чемпионов не выходила в следующий раунд после того, как уступала с разницей в 4 и более мяча в первом матче.
23 апреля 2013 года "Барселона" проиграла "Баварии" со счетом 0:4 в первом матче полуфинала ЛЧ и не смогла выйти в финал, уступив в ответной встрече со счетом 0:3.
Чемпионат
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.