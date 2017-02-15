Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Ни одна команда Лиги чемпионов не проходила в следующий этап после поражения 0:4

"ПСЖ" разгромил "Барселону" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Никогда прежде в истории еврокубков команда, проигравшая 0:4 в первом матче, не проходила в следующий раунд по итогам двух встреч.

Также ни одна из команд за всю историю Лиги чемпионов не выходила в следующий раунд после того, как уступала с разницей в 4 и более мяча в первом матче.

23 апреля 2013 года "Барселона" проиграла "Баварии" со счетом 0:4 в первом матче полуфинала ЛЧ и не смогла выйти в финал, уступив в ответной встрече со счетом 0:3.

Чемпионат
Теги: Барселона ПСЖ
Сегодня, 09:59
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.