Ни одна команда Лиги чемпионов не проходила в следующий этап после поражения 0:4

"ПСЖ" разгромил "Барселону" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.Никогда прежде в истории еврокубков команда, проигравшая 0:4 в первом матче, не проходила в следующий раунд по итогам двух встреч.Также ни одна из команд за всю историю Лиги чемпионов не выходила в следующий раунд после того, как уступала с разницей в 4 и более мяча в первом матче.23 апреля 2013 года "Барселона" проиграла "Баварии" со счетом 0:4 в первом матче полуфинала ЛЧ и не смогла выйти в финал, уступив в ответной встрече со счетом 0:3.