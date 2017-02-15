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Александр Тарханов: против "Енисея" хотели показать остроатакующую игру (видео)

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов дал оценку поражению от "Енисея" (0:2) в рамках 2-го тура Кубка ФНЛ.

"Мы столкнулись с хорошо организованной командой в обороне. Они хорошо выполнили свою работу, отходили назад, расчет был на контратаку, так как впереди у соперника были два быстрых нападающих, что создавало нам проблемы. В целом же мы владели территорией, инициативой, контролировали мяч. Но, чтобы вскрыть такую оборону, нужно и давление, и индивидуальные качества проявлять

Во втором тайме стало лучше, имели моменты, чтобы забить, но не сумели преодолеть насыщенную оборону. Они грамотно играли, ну и, естественно, это уже мужики, а у нас возраст немного юношеский. Но по самоотдаче, движению, по контролю мяча есть удовлетворение.

Хотели выиграть, показать более остроатакующую игру с созданием моментов. Пропустили легкие голы", - цитирует Тарханова "официальный сайт" клуба.

Теги: Тарханов Урал
Сегодня, 10:50
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