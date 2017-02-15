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Административное здание "Томи" выставлено на продажу за долги
Приставы передали на реализацию арестованное за долги по налогам здание ФК "Томь", специалисты оценили комплекс в 65,8 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Томской области.
"Направлен на реализацию административно-бытовой корпус ФК "Томь", расположенный по адресу Томск, улица Белинского, 11/1. Необходимый пакет документов вместе с постановлением о передаче объекта на торги вчера вечером передан в территориальное управление Росимущества", - отметили в пресс-службе.
Именно это ведомство и будет проводить процедуру торгов, добавили в управлении.
Здание было арестовано в октябре 2016 года в рамках исполнительного производства о взыскании с "Томи" задолженности в 39 млн рублей по налоговым платежам. На данный момент долги составляют 32 млн рублей. Они сократились за счет списания денежных средств с расчетного банковского счета "Томи".
ТАСС
"Направлен на реализацию административно-бытовой корпус ФК "Томь", расположенный по адресу Томск, улица Белинского, 11/1. Необходимый пакет документов вместе с постановлением о передаче объекта на торги вчера вечером передан в территориальное управление Росимущества", - отметили в пресс-службе.
Именно это ведомство и будет проводить процедуру торгов, добавили в управлении.
Здание было арестовано в октябре 2016 года в рамках исполнительного производства о взыскании с "Томи" задолженности в 39 млн рублей по налоговым платежам. На данный момент долги составляют 32 млн рублей. Они сократились за счет списания денежных средств с расчетного банковского счета "Томи".
ТАСС
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