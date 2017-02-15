Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Административное здание "Томи" выставлено на продажу за долги

Приставы передали на реализацию арестованное за долги по налогам здание ФК "Томь", специалисты оценили комплекс в 65,8 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Томской области.

"Направлен на реализацию административно-бытовой корпус ФК "Томь", расположенный по адресу Томск, улица Белинского, 11/1. Необходимый пакет документов вместе с постановлением о передаче объекта на торги вчера вечером передан в территориальное управление Росимущества", - отметили в пресс-службе.

Именно это ведомство и будет проводить процедуру торгов, добавили в управлении.

Здание было арестовано в октябре 2016 года в рамках исполнительного производства о взыскании с "Томи" задолженности в 39 млн рублей по налоговым платежам. На данный момент долги составляют 32 млн рублей. Они сократились за счет списания денежных средств с расчетного банковского счета "Томи".

ТАСС
Теги: Томь
Сегодня, 10:59
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.