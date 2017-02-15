Руй Витория: мы воспользовались слабыми сторонами "Боруссии"

Главный тренер "Бенфики" Руй Витория прокомментировал победу над дортмундской "Боруссией" (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов."Согласен, что "Боруссия" владела преимуществом по ходу встречи. В первой половине нам чего-то не хватало в обороне, но в перерыве удалось перестроиться. Кроме того, мы изучили, как можно использовать против "Боруссии" стандарты, что и сработало.В Дортмунде будет тяжело, но у нас есть все шансы. Мы сражались, отдали все силы без остатка, и именно из этого складываются победы. Поздравляю Эдерсона, этот вратарь вновь продемонстрировал класс", - сказал специалист.