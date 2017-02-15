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Игорь Шалимов: если клубы договорятся, то Ари, скорее всего, уедет
Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов в преддверии матча Лиги Европы с "Фенербахче" ответил на вопрос по поводу будущего бразильского нападающего Ари, передает корреспондент Rusfootball.info.
- Об Ари. Какая картина сегодня? Он выставлен на трансфер? Не планируете ли отдавать его в аренду, какая ситуация? Готовится ли он к этому матчу?
- Нет, к этому матчу он не готовится. Ситуация такая, что есть варианты, насколько я знаю. Посмотрим, если клубы договорятся, то он, скорее всего, уедет, а если нет, то будет тренироваться в нашей команде, - сообщил Шалимов.
- Об Ари. Какая картина сегодня? Он выставлен на трансфер? Не планируете ли отдавать его в аренду, какая ситуация? Готовится ли он к этому матчу?
- Нет, к этому матчу он не готовится. Ситуация такая, что есть варианты, насколько я знаю. Посмотрим, если клубы договорятся, то он, скорее всего, уедет, а если нет, то будет тренироваться в нашей команде, - сообщил Шалимов.
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