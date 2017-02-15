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"Спартак" опубликовал видео с тренировки перед контрольной игрой с "Олесунном"

"Спартак" продолжает работу на сборе в Испании. Пресс-служба красно-белых опубликовала видео с тренировки команды перед контрольной игрой с норвежским "Олесунном".

Теги: Спартак
Сегодня, 15:49
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№1 Написал: SpaRk Там где клен шумит (Сегодня, 16:45) #
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Болеет за:
«Спартак»
Почему Макеев и Зуев еще там? Кто то где то врёт expressionless


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Только Россия и Спартак!
Регистрация: 2.11.2008
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