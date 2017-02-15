"Спартак" опубликовал видео с тренировки перед контрольной игрой с "Олесунном"

"Спартак" продолжает работу на сборе в Испании. Пресс-служба красно-белых опубликовала видео с тренировки команды перед контрольной игрой с норвежским "Олесунном".



