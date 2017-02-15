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Встреча давних знакомых и попытка "Наполи" выбить действующего победителя. Превью матчей среды в Лиге Чемпионов
Встреча давних знакомых и попытка "Наполи" выбить действующего победителя. Превью матчей среды в Лиге Чемпионов
"СКА-Хабаровск" переиграл "Мордовию" на Кубке ФНЛ
В матче 2-го тура Кубка ФНЛ в группе С "Мордовия" уступила "СКА-Хабаровску".
Кубок ФНЛ. 2 тур
"Мордовия" - "СКА-Хабаровск" - 0:3
Голы: Дедечко, 14, Калинский, 46, Булия, 58
"Мордовия": Калюжный, Чалов, Багаев, Лебедев, Сабитов, Захарченко, Петров, Кренделёв (Сысуев, 73), Игнатович, Пазин (Амбарцумян, 22), Лукьянов
"СКА-Хабаровск": Криворучко, Эдиев, Удалый, Купчин, Плётин, Дедечко (Вятский, 73), Калинский, Друзин, Димидко, Дьяченко, Кобялко
Предупреждения: Усов, 58, Амбарцумян, 84.
Кубок ФНЛ. 2 тур
"Мордовия" - "СКА-Хабаровск" - 0:3
Голы: Дедечко, 14, Калинский, 46, Булия, 58
"Мордовия": Калюжный, Чалов, Багаев, Лебедев, Сабитов, Захарченко, Петров, Кренделёв (Сысуев, 73), Игнатович, Пазин (Амбарцумян, 22), Лукьянов
"СКА-Хабаровск": Криворучко, Эдиев, Удалый, Купчин, Плётин, Дедечко (Вятский, 73), Калинский, Друзин, Димидко, Дьяченко, Кобялко
Предупреждения: Усов, 58, Амбарцумян, 84.
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