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СМИ: "Зенит" после матча со "Спартой" заинтересовался Вячеславом Караваевым

Руководство "Зенита" присматривается к защитнику чешской "Спарты" Вячеславу Караваеву, который хорошо себя проявил в товарищеской встрече с сине-бело-голубыми (0:2), передает ФАН.

21-летний россиянин хорошо проявил себя в контрольном матче с "Зенитом", заработав пенальти в ворота сине-бело-голубых и не позволив соперникам создавать опасные моменты из его зоны.

Отмечается, что чешский клуб хочет выручить за Караваева не менее 4 млн евро, а сам футболист, который является воспитанником ЦСКА, намерен продолжить карьеру в Европе.
Теги: Зенит Караваев
Сегодня, 15:59
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(3)
№11 Написал: SADDAM Железногорск - Курск (Сегодня, 17:22) #
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online

Цитата: QoshaK
250 000 евро в год. 10 000 евро в месяц

Забавная математика
Регистрация: 17.02.2008
№10 Написал: Сибирячок (Сегодня, 17:20) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: TM_Rostov
поставили во главу сборной Бердыева ( понимаю, что не пойдет в это болото чиновников).

Во главу, во главу....может во главе? И не пойдёт Бердыев в сборную. Там пилить нечего.


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Регистрация: 17.10.2016
№9 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 16:49) #
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Они Ивановича купили,зачем им сейчас караваев!? У них на правом фланге 3 игрока!
Регистрация: 27.07.2016
№8 Написал: QoshaK Екатеринбург (Сегодня, 16:41) #
  • +1
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Цитата: TM_Rostov
Может и прав, но... Кто из звездного состава молодежки сборной после триумфа играет в России в основе команд? Кому они нужны? Кто из старперов отдаст свое место молодым? А тренеры команд зачастую только видят что то в молодых игроках, но им удобнее поставить в основу легов либо пенсионеров, нежели работать с молодыми ...

У нас вон и Кокошка до сих пор в подающих надеждах , а ведь в марте уже 26 лет исполнится балбесу.

А как правило "звезды" молодежки сидят на лавках в ведущих клубах и получают неплохое бабло. Миранчук получал (или до сих пор получает) 250 000 евро в год. 10 000 евро в месяц.Хотя пока еще ничего не добился. А сколько просто сидят на лавках? В жизни среднестатистического россиянина это огромные деньги.
Регистрация: 27.09.2015
№7 Написал: Motivation (Сегодня, 16:39) #
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  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: QoshaK
Берут бесплатно нашего игрока, ставят ему не много игру и продают нам же обратно за неплохие деньги))

Вообще так поднимаются все нетоповые клубы. И именно затем своих игроков УМНЫЕ команды сдают в аренду в норме.
Я вообще не против буду, если нам Митрюху натаскают и купим мы его за 2-3 ляма, но купим уже толковым воротчиком...


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Чтоб за болото топить, придется в нем тонуть
Регистрация: 5.02.2017
№6 Написал: TM_Rostov Kazan (Сегодня, 16:28) #
  • -1
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online

Цитата: QoshaK
Похоже что европейцы чухнули фишку) Берут бесплатно нашего игрока, ставят ему не много игру и продают нам же обратно за неплохие деньги))


Может и прав, но... Кто из звездного состава молодежки сборной после триумфа играет в России в основе команд? Кому они нужны? Кто из старперов отдаст свое место молодым? А тренеры команд зачастую только видят что то в молодых игроках, но им удобнее поставить в основу легов либо пенсионеров, нежели работать с молодыми ...

У нас вон и Кокошка до сих пор в подающих надеждах , а ведь в марте уже 26 лет исполнится балбесу.

Плохо так говорить по отношению к Ростову, но я бы смог понять если бы после чемпионата , поставили во главу сборной Бердыева ( понимаю, что не пойдет в это болото чиновников). Кубок конфедераций уже покажет несостоятельность Стаса , как тренера сборной России, и ничего , кроме как бросания пластиковых бутылок от него , не увидим .. Это мое мнение , которое никому не навязываю
Регистрация: 21.09.2015
№5 Написал: QoshaK Екатеринбург (Сегодня, 16:16) #
  • +6
  •  (10)

Похоже что европейцы чухнули фишку) Берут бесплатно нашего игрока, ставят ему не много игру и продают нам же обратно за неплохие деньги))
Регистрация: 27.09.2015
№4 Написал: golden Axe (Сегодня, 16:13) #
  • 0
  •  (16)
online
Болеет за:
«Спартак»
слишком молод для зенита,вот если бы 32-35 тогда 200%
Регистрация: 1.02.2017
№3 Написал: TM_Rostov Kazan (Сегодня, 16:12) #
  • +7
  •  (9)
online

Если Зенит будет "заинтересовываться" каждым, кто заработал пенальти в ворота Зенита, уже скоро в чемпе будет сформирована команда Зенит-10..

Играй, парень, в Европе... 21-летние в следующем году Черчесову не нужны, поскольку все остается, как прежде - предпенсионно - пенсионная ватага будет в защите сборной.
Регистрация: 21.09.2015
№2 Написал: junga Сочи (Сегодня, 16:08) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Уже голова кругом от этих караваевых и других новичков, давайте уже посмотрим что получилось, а потом уже решать что и кем усилять!


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ДА, МЫ БОМЖИ!!!
Регистрация: 28.09.2010
№1 Написал: Motivation (Сегодня, 16:05) #
  • -1
  •  (17)
Болеет за:
«Спартак»
Цыган намылился свести коня у чехов smile


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Чтоб за болото топить, придется в нем тонуть
Регистрация: 5.02.2017
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