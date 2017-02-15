Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Лента новостей:
12:30
Встреча давних знакомых и попытка "Наполи" выбить действующего победителя. Превью матчей среды в Лиге Чемпионов
Встреча давних знакомых и попытка "Наполи" выбить действующего победителя. Превью матчей среды в Лиге Чемпионов
СМИ: "Зенит" после матча со "Спартой" заинтересовался Вячеславом Караваевым
Руководство "Зенита" присматривается к защитнику чешской "Спарты" Вячеславу Караваеву, который хорошо себя проявил в товарищеской встрече с сине-бело-голубыми (0:2), передает ФАН.
21-летний россиянин хорошо проявил себя в контрольном матче с "Зенитом", заработав пенальти в ворота сине-бело-голубых и не позволив соперникам создавать опасные моменты из его зоны.
Отмечается, что чешский клуб хочет выручить за Караваева не менее 4 млн евро, а сам футболист, который является воспитанником ЦСКА, намерен продолжить карьеру в Европе.
21-летний россиянин хорошо проявил себя в контрольном матче с "Зенитом", заработав пенальти в ворота сине-бело-голубых и не позволив соперникам создавать опасные моменты из его зоны.
Отмечается, что чешский клуб хочет выручить за Караваева не менее 4 млн евро, а сам футболист, который является воспитанником ЦСКА, намерен продолжить карьеру в Европе.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.