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Лионель Месси отменил благотворительный визит в Египет после поражения от "ПСЖ"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси отменил поездку в Египет после поражения от "ПСЖ" (0:4) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

В среду аргентинский футболист планировал посетить мероприятие в Каире, посвященное кампании по борьбе с гепатитом C.

Месси планировал из Парижа сразу вылететь в Египет, но изменил планы и вместе с командой вернулся в Барселону, чтобы приступить к тренировкам, передает "Sports.ru" со ссылкой на испанские СМИ.
Теги: Месси Барселона
Сегодня, 16:30
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