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Встреча давних знакомых и попытка "Наполи" выбить действующего победителя. Превью матчей среды в Лиге Чемпионов
Встреча давних знакомых и попытка "Наполи" выбить действующего победителя. Превью матчей среды в Лиге Чемпионов
Лионель Месси отменил благотворительный визит в Египет после поражения от "ПСЖ"
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси отменил поездку в Египет после поражения от "ПСЖ" (0:4) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
В среду аргентинский футболист планировал посетить мероприятие в Каире, посвященное кампании по борьбе с гепатитом C.
Месси планировал из Парижа сразу вылететь в Египет, но изменил планы и вместе с командой вернулся в Барселону, чтобы приступить к тренировкам, передает "Sports.ru" со ссылкой на испанские СМИ.
В среду аргентинский футболист планировал посетить мероприятие в Каире, посвященное кампании по борьбе с гепатитом C.
Месси планировал из Парижа сразу вылететь в Египет, но изменил планы и вместе с командой вернулся в Барселону, чтобы приступить к тренировкам, передает "Sports.ru" со ссылкой на испанские СМИ.
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