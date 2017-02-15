Игроки любительских лиг Нидерландов подозреваются в массовом употреблении допинга

Футболисты любительских лиг Нидерландов подозреваются в массовом употреблении наркотиков и веществ, запрещенных Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Об этом сообщил директор Королевского футбольного союза Нидерландов (KNVB) Ян Дирк ван дер Зее, слова которого приводит газета Telegraaf.



Исследование, проведенное KNVB, показало, что лучшие футболисты любительских лиг почти не имеют представления о том, что такое запрещенные вещества и какую опасность они несут для организма человека. Организация полагает, что в любительских чемпионатах могли иметь место многочисленные случаи употребления стимуляторов и прочих запрещенных веществ, и уже начала кампанию по повышению осведомленности футболистов о допинге.