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18:53
Дик Адвокат: "Краснодар" играет дома и ему надо показать больше, чем просто контратакующий закрытый футбол (1)
Дик Адвокат: "Краснодар" играет дома и ему надо показать больше, чем просто контратакующий закрытый футбол (1)
18:44
Дик Адвокат: надеюсь, в городе, где построили такой прекрасный стадион, смогут построить и аэропорт (1)
Дик Адвокат: надеюсь, в городе, где построили такой прекрасный стадион, смогут построить и аэропорт (1)
12:30
Встреча давних знакомых и попытка "Наполи" выбить действующего победителя. Превью матчей среды в Лиге Чемпионов
Встреча давних знакомых и попытка "Наполи" выбить действующего победителя. Превью матчей среды в Лиге Чемпионов
Роман Нойштедтер: мне надо хорошо играть, чтобы Черчесов знал, на что я способен
Защитник "Фенербахче" Роман Нойштедтер на пресс-конференции перед матчем 1/16 финала Лиги Европы против "Краснодара" заявил, что общался со Станиславом Черчесовым перед новогодними праздниками.
"Конечно, я очень рад, что буду играть. Самое важное, помочь команде, чтобы у нас был хороший результат. Конечно, я хочу себя показать не только России и тренеру сборной, но и своему тренеру, Дику Адвокату, чтобы он понимал – я готов играть.
Давно ли беседовал с Черчесовым? Перед новым годом разговаривали. Я сам понимаю свою ситуацию в клубе и сборной. Я понимаю, что мне надо хорошо играть, чтобы Черчесов знал, на что я способен. На последний сбор он меня не вызвал, и для меня в матче с "Краснодаром" будет шанс показать себя в том числе и Черчесову", - сказал Нойштедтер.
Rusfootball.info
"Конечно, я очень рад, что буду играть. Самое важное, помочь команде, чтобы у нас был хороший результат. Конечно, я хочу себя показать не только России и тренеру сборной, но и своему тренеру, Дику Адвокату, чтобы он понимал – я готов играть.
Давно ли беседовал с Черчесовым? Перед новым годом разговаривали. Я сам понимаю свою ситуацию в клубе и сборной. Я понимаю, что мне надо хорошо играть, чтобы Черчесов знал, на что я способен. На последний сбор он меня не вызвал, и для меня в матче с "Краснодаром" будет шанс показать себя в том числе и Черчесову", - сказал Нойштедтер.
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