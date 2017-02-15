Роман Нойштедтер: мне надо хорошо играть, чтобы Черчесов знал, на что я способен

Защитник "Фенербахче" Роман Нойштедтер на пресс-конференции перед матчем 1/16 финала Лиги Европы против "Краснодара" заявил, что общался со Станиславом Черчесовым перед новогодними праздниками.



"Конечно, я очень рад, что буду играть. Самое важное, помочь команде, чтобы у нас был хороший результат. Конечно, я хочу себя показать не только России и тренеру сборной, но и своему тренеру, Дику Адвокату, чтобы он понимал – я готов играть.



Давно ли беседовал с Черчесовым? Перед новым годом разговаривали. Я сам понимаю свою ситуацию в клубе и сборной. Я понимаю, что мне надо хорошо играть, чтобы Черчесов знал, на что я способен. На последний сбор он меня не вызвал, и для меня в матче с "Краснодаром" будет шанс показать себя в том числе и Черчесову", - сказал Нойштедтер.



Rusfootball.info