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Роман Нойштедтер: как нам и сказали, у "Краснодара" лучший в мире стадион

Полузащитник "Краснодара" Роман Нойштедтер рассказал, что знает о Краснодаре.

"Город не видел. Стадион, конечно, как нам сказали, лучший в мире, так и оказалось. Команда у них очень хорошая, Смолов в прекрасном состоянии, много забивает. Мы знаем, как нам надо играть. Мы будем выполнять установку тренера, чтобы добиться победы", - сказал игрок.
Теги: Нойштедтер Фенербахче Краснодар
Сегодня, 18:58
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№4 Написал: Motivation (Сегодня, 19:23) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Оу. Ну с таким грандом в составе... smile


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Чтоб за болото топить, придется в нем тонуть
Регистрация: 5.02.2017
№3 Написал: Витек 88-20 Санкт-Петербург (Сегодня, 19:17) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
когда это он стал быком?))
Регистрация: 7.12.2016
№2 Написал: rwspartach Россия (Сегодня, 19:11) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: PAVEL999
чет я не понял он что в краснодаре полузащитником

Обменяли на Газинского не глядя. laughing
Регистрация: 1.12.2014
№1 Написал: PAVEL999 (Сегодня, 19:10) #
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  •  (3)
online

он же защитник фанеры и бахчи
Регистрация: 6.02.2017
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