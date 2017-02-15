Роман Нойштедтер: как нам и сказали, у "Краснодара" лучший в мире стадион

Полузащитник "Краснодара" Роман Нойштедтер рассказал, что знает о Краснодаре.



"Город не видел. Стадион, конечно, как нам сказали, лучший в мире, так и оказалось. Команда у них очень хорошая, Смолов в прекрасном состоянии, много забивает. Мы знаем, как нам надо играть. Мы будем выполнять установку тренера, чтобы добиться победы", - сказал игрок.