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Ян Облак приступил к тренировкам в общей группе "Атлетико"

Вратарь "Атлетико" Ян Облак приступил к тренировкам в общей группе, сообщает Marca.

Напомним, словенец пропустил из-за травмы два месяца после того, как получил вывих плеча 12 декабря во время матча с "Вильярреалом".
Теги: Облак Атлетико
Сегодня, 20:04
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