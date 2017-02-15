Ян Облак приступил к тренировкам в общей группе "Атлетико"

Вратарь "Атлетико" Ян Облак приступил к тренировкам в общей группе, сообщает Marca.



Напомним, словенец пропустил из-за травмы два месяца после того, как получил вывих плеча 12 декабря во время матча с "Вильярреалом".