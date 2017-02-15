Защитник "Лас-Пальмаса" Мичел может перейти в "Барселону"

Бразильский защитник "Лас-Пальмаса" Мичел может перейти в "Барселону". Как сообщает Marca, бразилец рассматривается в качестве замены получившему травму Алеиксу Видалю.



Мичел оценивается в 1,5 миллиона евро.