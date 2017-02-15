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Факундо Феррейра не сыграет в первом матче против "Сельты"

Нападающий "Шахтера" Факундо Феррейра не сыграет в завтрашнем матче своей команды против испанской "Сельты".

Как сообщает телеканал "Футбол", Феррейра по-прежнему тренируется по индивидуальной программе, продолжая восстановление после травмы.
Теги: Шахтер Сельта
Сегодня, 20:50
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