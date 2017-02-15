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19:36
Артуро Видаль: постараемся сделать так, чтобы последним матчем Лама был финал Лиги чемпионов (1)
Артуро Видаль: постараемся сделать так, чтобы последним матчем Лама был финал Лиги чемпионов (1)
18:53
Дик Адвокат: "Краснодар" играет дома и ему надо показать больше, чем просто контратакующий закрытый футбол (1)
Дик Адвокат: "Краснодар" играет дома и ему надо показать больше, чем просто контратакующий закрытый футбол (1)
18:44
Дик Адвокат: надеюсь, в городе, где построили такой прекрасный стадион, смогут построить и аэропорт (2)
Дик Адвокат: надеюсь, в городе, где построили такой прекрасный стадион, смогут построить и аэропорт (2)
18:38
Дик Адвокат: в Европе недооценивают силу как российского чемпионата, так и турецкого (видео) (1)
Дик Адвокат: в Европе недооценивают силу как российского чемпионата, так и турецкого (видео) (1)
Гол Мелкадзе на 91-й минуте спас "Спартак-2" от поражения в матче с "Волгарем"
"Волгарь" сыграл вничью со "Спартаком-2" в матче 2-го тура группового этапа Кубка ФНЛ.
Кубок ФНЛ
2 тур
"Волгарь" - "Спартак-2" 2:2
Голы: Веркашанский, 22, Калинин, 74, Самсонов, 86, Мелкадзе, 90+1
"Волгарь": Терновский, Камилов, Борисов, Кирисов, Зураев, Плиев, Скворцов, Болонин, Букия, Веркашанский, Жабкин
"Спартак-2": Максименко, Рассказов, Мамин, Красильниченко, Пуцко, Щербаков, Ломовицкий, Бабаев, Синодзука, Цыганков, Руденко
Предупреждения: Мамин, 21
Удаления: Таказов, 50
Кубок ФНЛ
2 тур
"Волгарь" - "Спартак-2" 2:2
Голы: Веркашанский, 22, Калинин, 74, Самсонов, 86, Мелкадзе, 90+1
"Волгарь": Терновский, Камилов, Борисов, Кирисов, Зураев, Плиев, Скворцов, Болонин, Букия, Веркашанский, Жабкин
"Спартак-2": Максименко, Рассказов, Мамин, Красильниченко, Пуцко, Щербаков, Ломовицкий, Бабаев, Синодзука, Цыганков, Руденко
Предупреждения: Мамин, 21
Удаления: Таказов, 50
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