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Гол Мелкадзе на 91-й минуте спас "Спартак-2" от поражения в матче с "Волгарем"

"Волгарь" сыграл вничью со "Спартаком-2" в матче 2-го тура группового этапа Кубка ФНЛ.

Кубок ФНЛ

2 тур

"Волгарь" - "Спартак-2" 2:2

Голы: Веркашанский, 22, Калинин, 74, Самсонов, 86, Мелкадзе, 90+1

"Волгарь": Терновский, Камилов, Борисов, Кирисов, Зураев, Плиев, Скворцов, Болонин, Букия, Веркашанский, Жабкин

"Спартак-2": Максименко, Рассказов, Мамин, Красильниченко, Пуцко, Щербаков, Ломовицкий, Бабаев, Синодзука, Цыганков, Руденко

Предупреждения: Мамин, 21

Удаления: Таказов, 50
Теги: Спартак-2 Волгарь
Сегодня, 21:02
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№2 Написал: 4 звезды (Сегодня, 21:20) #
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online

фантастика, молодцы kissing_closed_eyes
Регистрация: 7.12.2016
№1 Написал: Motivation (Сегодня, 21:08) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Разгильдяи. Того гляди к вам и Зенит-2 скоро приблизится в ФНЛ...


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Чтоб за болото топить, придется в нем тонуть
Регистрация: 5.02.2017
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