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Московское "Динамо" организует встречу с болельщиками

Представители московского "Динамо" пригласили на клубную базу болельщиков команды для встречи с футболистами и тренерским штабом.

"Уважаемые болельщики!

Руководство, игроки и тренерский штаб ФК «Динамо» Москва приглашают вас 1 марта на нашу базу «ВТБ УТБ «Новогорск-Динамо» на встречу. Она начнется в 16:15, однако мы приглашаем вас посетить и контрольный матч нашей команды в 14:00. Оба мероприятия абсолютно открыты для посещения каждому динамовскому болельщику.

В связи с тем, что встреча состоится на территории спортивной базы «ВТБ УТБ «Новогорск-Динамо», вам необходимо прислать заявку, отправив письмо с указанием ФИО по адресу: fans@fcdynamo.ru до 26 февраля включительно.

Проход на базу «ВТБ УТБ «Новогорск-Динамо» будет осуществляться по списку при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Все пришедшие болельщики смогут задать свои вопросы руководству клуба. Те, кто не сможет посетить встречу, но хочет, чтобы его вопросы не остались без ответа, могут присылать их на указанную выше почту", - говорится на официальном сайте "Динамо".
Теги: Динамо
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