Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Лента новостей:
19:36
Артуро Видаль: постараемся сделать так, чтобы последним матчем Лама был финал Лиги чемпионов (1)
Артуро Видаль: постараемся сделать так, чтобы последним матчем Лама был финал Лиги чемпионов (1)
18:53
Дик Адвокат: "Краснодар" играет дома и ему надо показать больше, чем просто контратакующий закрытый футбол (1)
Дик Адвокат: "Краснодар" играет дома и ему надо показать больше, чем просто контратакующий закрытый футбол (1)
18:44
Дик Адвокат: надеюсь, в городе, где построили такой прекрасный стадион, смогут построить и аэропорт (2)
Дик Адвокат: надеюсь, в городе, где построили такой прекрасный стадион, смогут построить и аэропорт (2)
18:38
Дик Адвокат: в Европе недооценивают силу как российского чемпионата, так и турецкого (видео) (1)
Дик Адвокат: в Европе недооценивают силу как российского чемпионата, так и турецкого (видео) (1)
Московское "Динамо" организует встречу с болельщиками
Представители московского "Динамо" пригласили на клубную базу болельщиков команды для встречи с футболистами и тренерским штабом.
"Уважаемые болельщики!
Руководство, игроки и тренерский штаб ФК «Динамо» Москва приглашают вас 1 марта на нашу базу «ВТБ УТБ «Новогорск-Динамо» на встречу. Она начнется в 16:15, однако мы приглашаем вас посетить и контрольный матч нашей команды в 14:00. Оба мероприятия абсолютно открыты для посещения каждому динамовскому болельщику.
В связи с тем, что встреча состоится на территории спортивной базы «ВТБ УТБ «Новогорск-Динамо», вам необходимо прислать заявку, отправив письмо с указанием ФИО по адресу: fans@fcdynamo.ru до 26 февраля включительно.
Проход на базу «ВТБ УТБ «Новогорск-Динамо» будет осуществляться по списку при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Все пришедшие болельщики смогут задать свои вопросы руководству клуба. Те, кто не сможет посетить встречу, но хочет, чтобы его вопросы не остались без ответа, могут присылать их на указанную выше почту", - говорится на официальном сайте "Динамо".
"Уважаемые болельщики!
Руководство, игроки и тренерский штаб ФК «Динамо» Москва приглашают вас 1 марта на нашу базу «ВТБ УТБ «Новогорск-Динамо» на встречу. Она начнется в 16:15, однако мы приглашаем вас посетить и контрольный матч нашей команды в 14:00. Оба мероприятия абсолютно открыты для посещения каждому динамовскому болельщику.
В связи с тем, что встреча состоится на территории спортивной базы «ВТБ УТБ «Новогорск-Динамо», вам необходимо прислать заявку, отправив письмо с указанием ФИО по адресу: fans@fcdynamo.ru до 26 февраля включительно.
Проход на базу «ВТБ УТБ «Новогорск-Динамо» будет осуществляться по списку при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Все пришедшие болельщики смогут задать свои вопросы руководству клуба. Те, кто не сможет посетить встречу, но хочет, чтобы его вопросы не остались без ответа, могут присылать их на указанную выше почту", - говорится на официальном сайте "Динамо".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.