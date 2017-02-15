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Гол Чалова пяткой на 90-й минуте принес ЦСКА победу над "Картахеной"

ЦСКА в контрольном матче на сборе в Испании встречался с местной командой "Картахена".

Товарищеский матч

"Картахена" - ЦСКА 1:2

Голы: Артуро, 22 - Дзагоев, 74, Чалов, 90

"Картахена": Моралес, Сибальос, Серхио, Фофана (Мораго, 30), Антонио, Артилес, Хуанлу, Иван, Тедди, Артуро, Рос

ЦСКА: Чепчугов, Фернандес, Игнашевич, Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий, Ионов (Кучаев, 85), Дзагоев (Миланов, 78), Головин, Вернблум, Оланаре (Чалов, 74), Жамалетдинов
Теги: ЦСКА
Сегодня, 22:24
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11
(1)
№11 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 23:11) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Цитата: Пивовед
Цитата: sanyapytilin
Цитата: Пивовед
Не, ну, если одолели самогО гранда из третьей испанской лиги...

Заметь, никто и не понтуется, комментариев кот наплакал.

Ну чтож поделать, если на ветке отметились ВСЕ ваши болельщики..

Юмор не твой конёк...серануть - это да, а вот шутить не получается.


Зато твой конёк- безмозглые и бессильные оскорбления .

Цитата: sanyapytilin
свиней вонючих.....
засрали .....
отбросы поросячьи...


И это только в одном комменте...

Уёпищный такой КОНЁК, червиво- труповатый...


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№10 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 23:05) #
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  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Пивовед
Цитата: sanyapytilin
Цитата: Пивовед
Не, ну, если одолели самогО гранда из третьей испанской лиги...

Заметь, никто и не понтуется, комментариев кот наплакал.

Ну чтож поделать, если на ветке отметились ВСЕ ваши болельщики..

Юмор не твой конёк...серануть - это да, а вот шутить не получается.
Регистрация: 6.01.2006
№9 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 23:00) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Цитата: Пивовед
Не, ну, если одолели самогО гранда из третьей испанской лиги...

Заметь, никто и не понтуется, комментариев кот наплакал.

Ну чтож поделать, если на ветке отметились ВСЕ ваши болельщики..


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№8 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 22:57) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Пивовед
Не, ну, если одолели самогО гранда из третьей испанской лиги...

Заметь, никто и не понтуется, комментариев кот наплакал, в отличие от вас свиней вонючих, которые после датчан тут чемпионили)))
А вот проиграй ЦСКА, уже бы всю ветку засрали отбросы поросячьи...
Регистрация: 6.01.2006
№7 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 22:57) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sraptakpain
Цитата: Пивовед
Не, ну, если одолели самогО гранда из третьей испанской лиги...

то ли дело школьники из словакии, там то да...матч был достоин финала лч

Истину глаголишь..
Не перевелись ещё адекватные болельщики среди Кукуевцев...


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№6 Написал: sraptakpain Кукуево (Сегодня, 22:54) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Шинник»
Цитата: Пивовед
Не, ну, если одолели самогО гранда из третьей испанской лиги...

то ли дело школьники из словакии, там то да...матч был достоин финала лч
Регистрация: 7.09.2015
№5 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 22:53) #
  • -5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Не, ну, если одолели самогО гранда из третьей испанской лиги...


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№4 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 22:50) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Sharik.SM
Чемпионы межсезонья.

Да мы и чемпионы России.
Регистрация: 6.01.2006
№3 Написал: Volodia379 (Сегодня, 22:40) #
  • +1
  •  (3)

Ну вот опять Чалов молодец! Зачем вам Панченко оставьте его нам!
Регистрация: 11.04.2016
№2 Написал: Sharik.SM Москва (Сегодня, 22:28) #
  • -6
  •  (12)

Чемпионы межсезонья.
Регистрация: 27.01.2009
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 22:28) #
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
блин.из-за работы пропустил весь матч.
но по комментам в трансляции - вроде давили, но пропустили глупо
хрен с ним, с товарняком
меня больше интересует тема.
просто не в первый раз подобное вижу: не засчитывают автоголы. типа оффсайд.
я данного момента не видел, но видел подобное в других матчах.там не было никакого давление на защиту и вратаря, но все равно не засчитывали автогол.даже когда игрок тупо себе срезал
как так то?


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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