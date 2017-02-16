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Лоренцо Инсинье: все-таки между нами и "Реалом" большая разница

Нападающий "Наполи" Лоренцо Инсинье прокомментировал матч 1/8 финала Лиги чемпионов с "Реалом" (1:3).

"Мы провели отличный матч, показали хорошую игру. "Реал" – чемпион Европы, мира, идет на первом месте в чемпионате. Очень обидный результат для нас, будем бороться в ответной игре.

Все-таки между нами и "Реалом" большая разница. Мы сделали много ошибок, и нас за них наказали. Но мы верим в себя, верим, что можем играть против такого соперника", – цитирует Инсинье Football Italia.
Теги: Наполи Реал
Сегодня, 01:28
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