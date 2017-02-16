Лоренцо Инсинье: все-таки между нами и "Реалом" большая разница

Нападающий "Наполи" Лоренцо Инсинье прокомментировал матч 1/8 финала Лиги чемпионов с "Реалом" (1:3).



"Мы провели отличный матч, показали хорошую игру. "Реал" – чемпион Европы, мира, идет на первом месте в чемпионате. Очень обидный результат для нас, будем бороться в ответной игре.



Все-таки между нами и "Реалом" большая разница. Мы сделали много ошибок, и нас за них наказали. Но мы верим в себя, верим, что можем играть против такого соперника", – цитирует Инсинье Football Italia.