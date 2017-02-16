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Зинедин Зидан: обидно, что пропустили быстрый гол, но мы быстро реабилитировались

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал победу над "Наполи" (3:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Мы провели великолепный матч. Не знаю, был ли это лучший поединок за последнее время. Но мы хорошо начали. Обидно, что пропустили быстрый гол, но мы быстро реабилитировались.

Мы сумели победить. Это справедливый результат. Нам еще предстоит ответный матч в гостях. Еще ничего не решено. Но у нас есть преимущество в два мяча. Нужно им воспользоваться и завоевать путевку в следующий раунд", - передает слова Зидана официальный сайт УЕФА.
Теги: Зидан Реал
Сегодня, 01:56
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