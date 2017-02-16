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Лидеры "Барселоны" провели встречу, где обсудили работу Луиса Энрике

После первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "ПСЖ" (0:4) лидеры "Барселоны" провели встречу, на которой обсудили создавшееся положение. Однако встреча была посвящена не только этой игре, сообщает Mundo Deportivo.

Сообщается, что футболисты не согласны с некоторыми решениями главного тренера команды Луиса Энрике. Это касается тактических концепций тренера, решений по ротации и замен. Что же касается самих футболистов, то у них между собой проблем нет.

Ответный матч между "Барселоной" и "ПСЖ" состоится 8 марта.

Газета.ru
Теги: Барселона Энрике
Сегодня, 08:45
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2
(1)
№2 Написал: nedva Russia (Сегодня, 09:22) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Когда игроки начинают обсуждать и осуждать действия тренера- это конец команде.
Регистрация: 23.11.2009
№1 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 09:12) #
  • +1
  •  (3)
online

Это интересно! Лидеры,это вся команда? Я считаю что каждый игрок должен разобраться сам с собой,почему глаза не напеши,почему моменты не отрабатывали!? Тренера обвинить ,самое простое дело!
Регистрация: 27.07.2016
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