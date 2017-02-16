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Лидеры "Барселоны" провели встречу, где обсудили работу Луиса Энрике
После первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "ПСЖ" (0:4) лидеры "Барселоны" провели встречу, на которой обсудили создавшееся положение. Однако встреча была посвящена не только этой игре, сообщает Mundo Deportivo.
Сообщается, что футболисты не согласны с некоторыми решениями главного тренера команды Луиса Энрике. Это касается тактических концепций тренера, решений по ротации и замен. Что же касается самих футболистов, то у них между собой проблем нет.
Ответный матч между "Барселоной" и "ПСЖ" состоится 8 марта.
Газета.ru
Сообщается, что футболисты не согласны с некоторыми решениями главного тренера команды Луиса Энрике. Это касается тактических концепций тренера, решений по ротации и замен. Что же касается самих футболистов, то у них между собой проблем нет.
Ответный матч между "Барселоной" и "ПСЖ" состоится 8 марта.
Газета.ru
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