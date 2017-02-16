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Гол Федора Чалова пяткой в ворота "Картахены" (видео)

Нападающий ЦСКА Федор Чалов забил красивый гол пяткой в товарищеском матче с "Картахеной" (2:1). Молодой футболист отличился на 90-й минуте встречи.

"Картахена" выступает в третьей по значимости лиге Испании и после 25-ти туров занимает второе место.

ВИДЕО - здесь
Теги: Чалов ЦСКА
Сегодня, 08:59
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6
(2)
№6 Написал: Лукоморье Россия (Сегодня, 10:30) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: 4 звезды
ну когда захочется истории, то посчитайте наши звёзды, если, конечно, умеете

Место в рейтинге УЕФА (2016): ЦСКА - 41. Спартак - 101.

В России между ЦСКА и Спартаком было проведено 59 матчей. Из них ЦСКА выиграл 26. Спартак 18. Ничьих 15.

В личных встречах ЦСКА набрал 93 очка. Спартак 69.

ТАК КТО КОГО ИПёТ?


Статистика встреч ЦСКА (Москва), Россия – Спартак (Москва), Россия


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Нагуляв за зиму сало, Сидят дятлы на дубах!
Регистрация: 3.11.2013
№5 Написал: 4 звезды (Сегодня, 10:16) #
  • -2
  •  (2)
online

Цитата: serega_user
зато до этого поражения, было много славных побед...особенно первый матч на вашей новой арене...там разве что задницей не забивали

ну когда захочется истории, то посчитайте наши звёзды, если, конечно, умеете blush
Регистрация: 7.12.2016
№4 Написал: serega_user Вологда (Сегодня, 10:11) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: 4 звезды
если учесть кому гол забит, то так себе, для армейца сообщу что у гладиаторов ноги, так что голы они забивают ногами и головой, ну ты помнишь последний матч, ага? smile

зато до этого поражения, было много славных побед...особенно первый матч на вашей новой арене...там разве что задницей не забивали wink


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№3 Написал: 4 звезды (Сегодня, 10:07) #
  • -1
  •  (3)
online

если учесть кому гол забит, то так себе, для армейца сообщу что у гладиаторов ноги, так что голы они забивают ногами и головой, ну ты помнишь последний матч, ага? smile
Регистрация: 7.12.2016
№2 Написал: Лукоморье Россия (Сегодня, 09:38) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Красивый гол. Для спартаковцев сообщу, у свиней - копыта. Так что все свои голы они забивают копытами.


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Нагуляв за зиму сало, Сидят дятлы на дубах!
Регистрация: 3.11.2013
№1 Написал: 4 звезды (Сегодня, 09:11) #
  • +1
  •  (7)
online

так бы и написали- задней стороной копыта
Регистрация: 7.12.2016
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