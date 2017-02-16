Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Лента новостей:
09:08
Владимир Маркин: эксперимент по привлечению фанатов к профилактике радикализма в своей среде признан неудачным
Владимир Маркин: эксперимент по привлечению фанатов к профилактике радикализма в своей среде признан неудачным
00:35
Опять 1 - 5 (4)
Опять 1 - 5 (4)
Вчера 23:47
Дмитрий Комбаров пропустит контрольный матч с "Олесунном" (1)
Дмитрий Комбаров пропустит контрольный матч с "Олесунном" (1)
Вчера 22:43
Бранислав Иванович: "Зенит", как клуб высокого уровня, хочет добиваться победы в каждой игре и турнире (3)
Бранислав Иванович: "Зенит", как клуб высокого уровня, хочет добиваться победы в каждой игре и турнире (3)
Вчера 22:40
Виктор Линделёф может перейти в "Рому"
Виктор Линделёф может перейти в "Рому"
Вчера 22:39
"Бавария" и "Арсенал" назвали стартовые составы
"Бавария" и "Арсенал" назвали стартовые составы
Вчера 21:55
Александр Шешуков перешел в "Балтику" (3)
Александр Шешуков перешел в "Балтику" (3)
Вчера 21:45
Юри Тилеманс: "Андерлехт" набрал неплохой ход и готов продемонстрировать это в игре с "Зенитом" (22)
Юри Тилеманс: "Андерлехт" набрал неплохой ход и готов продемонстрировать это в игре с "Зенитом" (22)
Вчера 21:32
Михаил Осинов: "Спарта" "Ростову" по зубам (2)
Михаил Осинов: "Спарта" "Ростову" по зубам (2)
Вчера 21:13
Предматчевая тренировка "Фенербахче" (видео)
Предматчевая тренировка "Фенербахче" (видео)
Вчера 21:06
На матч "Шахтер" - "Сельта" продано 20 тысяч билетов (1)
На матч "Шахтер" - "Сельта" продано 20 тысяч билетов (1)
Вчера 20:32
Рикарду Карвалью стал игроком "Шанхай СИПГ"
Рикарду Карвалью стал игроком "Шанхай СИПГ"
Гол Федора Чалова пяткой в ворота "Картахены" (видео)
Нападающий ЦСКА Федор Чалов забил красивый гол пяткой в товарищеском матче с "Картахеной" (2:1). Молодой футболист отличился на 90-й минуте встречи.
"Картахена" выступает в третьей по значимости лиге Испании и после 25-ти туров занимает второе место.
ВИДЕО - здесь
"Картахена" выступает в третьей по значимости лиге Испании и после 25-ти туров занимает второе место.
ВИДЕО - здесь
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.