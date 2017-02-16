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Владимир Маркин: эксперимент по привлечению фанатов к профилактике радикализма в своей среде признан неудачным
Бывший руководитель управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета России (СКР) Владимир Маркин, с ноября возглавляющий комитет по безопасности и работе с болельщиками РФС, рассказал об ошибках сотрудничества ВОБ и РФС.
- Как известно, ранее существовало ВОБ, возглавляемое Александром Шпрыгиным, сейчас оно осталось вне РФС. Появится ли подобная организация ближе к чемпионату мира, которая будет действовать в сотрудничестве с РФС?
- Решение об исключении ВОБ из РФС было принято 24 сентября. Тем самым эксперимент по привлечению самих фанатов к профилактике радикализма в своей среде был признан не вполне удачным. Хотя любой опыт, в том числе негативный, важен.
- Тем не менее история сотрудничества ВОБ и РФС начиналась красиво.
- Сам подход к вовлечению фанатов в подготовку к играм всех уровней я считаю принципиально верным, но нужно учесть психологию этих людей. Увы, выходцы из фанатского движения, как Александр Шпрыгин и компания, не восприняли полученный мандат как ответственность, а скорее – как некую индульгенцию. Они ощутили себя VIP-болельщиками, которым дозволено больше, чем просто фанатам. Но кроме организации шествий на чемпионатах Европы в Польше и Франции они просто ничего не умели. А во Франции с учетом польского опыта их уже ждали и воспринимали как угрозу, а не как союзников в деле обеспечения порядка и приема гостей из России.
- Может быть, дело как раз в личности Шпрыгина?
- Не просто так его дважды выдворяли из Франции, а двух его соратников из ВОБ осудили за участие в массовых беспорядках в Марселе, а по сути – за игнорирование и публичный вызов французским организаторам. Кроме того, были скандалы с реализацией билетных программ для организованных болельщиков. Это еще семь лет назад спровоцировало заявления руководителей ведущих объединений болельщиков футбольных клубов "Спартак", "ЦСКА", "Динамо" и ряда региональных команд о выходе из ВОБ и бойкоте его работы. У руководства ВОБ было достаточно времени, чтобы исправить ситуацию с фактическим расколом движения болельщиков, наладить организацию. Но ничего сделано не было.
- В общем, эксперимент признан неудачным, и повторять его вы не будете?
- Руководство РФС в июле 2016 года обратилось к представителям болельщиков с предложением создать новую систему взаимодействия. Большинство объединений болельщиков высказалось против искусственной централизации, а по сути "прокладки", отдаляющей работающие объединения фанатов от руководства РФС. Вместо этого в РФС сформированы две площадки для рабочего диалога с болельщиками. Это – новый совет болельщиков при президенте РФС, а также возобновивший работу наш комитет по безопасности и работе с болельщиками.
- Чем занимается совет болельщиков?
- В рамках совета болельщиков представители общественных объединений болельщиков смогут конструктивно обсудить любые волнующие их вопросы с руководителями и специалистами РФС, профессиональных лиг. Будем приглашать к диалогу государственные ведомства, региональные и городские власти, футбольные клубы, спортивные СМИ.
Самая главная задача этого диалога – не на словах, а на практике отделить "умеренную оппозицию" в лице фанатов от "радикалов", которые только маскируются под болельщиков, чтобы разрушать идеалы спорта. Для этого нужно вместе с настоящими болельщиками формировать культуру боления, включая творческие фанатские субкультуры, вместе создавать атмосферу спортивного праздника, начиная от подходов к стадиону и на трибунах.
Важно сообща осознавать, что произошло внедрение вредоносного мема "футбольный хулиган", романтизирующего банальную уголовщину. Может быть, для английских хулиганов – это было полезно, как вовлечение в околоспортивные страсти, а для наших российских фанатов, у которых патриотизм и без этого в крови, получилась прививка импортных криминальных поветрий. С этим нужно заканчивать, в том числе и на уровне языка спортивных СМИ и фанатских соцсетей.
Настоящий российский болельщик все равно чувствует свою личную заинтересованность и ответственность в успешном проведении Кубка конфедераций летом 2017 года и чемпионата мира по футболу в будущем году. Нужно поддержать высокий уровень, заданный в 2014 году в Сочи, в том числе и уровень общественного порядка, гостеприимства.
Р-Спорт
- Как известно, ранее существовало ВОБ, возглавляемое Александром Шпрыгиным, сейчас оно осталось вне РФС. Появится ли подобная организация ближе к чемпионату мира, которая будет действовать в сотрудничестве с РФС?
- Решение об исключении ВОБ из РФС было принято 24 сентября. Тем самым эксперимент по привлечению самих фанатов к профилактике радикализма в своей среде был признан не вполне удачным. Хотя любой опыт, в том числе негативный, важен.
- Тем не менее история сотрудничества ВОБ и РФС начиналась красиво.
- Сам подход к вовлечению фанатов в подготовку к играм всех уровней я считаю принципиально верным, но нужно учесть психологию этих людей. Увы, выходцы из фанатского движения, как Александр Шпрыгин и компания, не восприняли полученный мандат как ответственность, а скорее – как некую индульгенцию. Они ощутили себя VIP-болельщиками, которым дозволено больше, чем просто фанатам. Но кроме организации шествий на чемпионатах Европы в Польше и Франции они просто ничего не умели. А во Франции с учетом польского опыта их уже ждали и воспринимали как угрозу, а не как союзников в деле обеспечения порядка и приема гостей из России.
- Может быть, дело как раз в личности Шпрыгина?
- Не просто так его дважды выдворяли из Франции, а двух его соратников из ВОБ осудили за участие в массовых беспорядках в Марселе, а по сути – за игнорирование и публичный вызов французским организаторам. Кроме того, были скандалы с реализацией билетных программ для организованных болельщиков. Это еще семь лет назад спровоцировало заявления руководителей ведущих объединений болельщиков футбольных клубов "Спартак", "ЦСКА", "Динамо" и ряда региональных команд о выходе из ВОБ и бойкоте его работы. У руководства ВОБ было достаточно времени, чтобы исправить ситуацию с фактическим расколом движения болельщиков, наладить организацию. Но ничего сделано не было.
- В общем, эксперимент признан неудачным, и повторять его вы не будете?
- Руководство РФС в июле 2016 года обратилось к представителям болельщиков с предложением создать новую систему взаимодействия. Большинство объединений болельщиков высказалось против искусственной централизации, а по сути "прокладки", отдаляющей работающие объединения фанатов от руководства РФС. Вместо этого в РФС сформированы две площадки для рабочего диалога с болельщиками. Это – новый совет болельщиков при президенте РФС, а также возобновивший работу наш комитет по безопасности и работе с болельщиками.
- Чем занимается совет болельщиков?
- В рамках совета болельщиков представители общественных объединений болельщиков смогут конструктивно обсудить любые волнующие их вопросы с руководителями и специалистами РФС, профессиональных лиг. Будем приглашать к диалогу государственные ведомства, региональные и городские власти, футбольные клубы, спортивные СМИ.
Самая главная задача этого диалога – не на словах, а на практике отделить "умеренную оппозицию" в лице фанатов от "радикалов", которые только маскируются под болельщиков, чтобы разрушать идеалы спорта. Для этого нужно вместе с настоящими болельщиками формировать культуру боления, включая творческие фанатские субкультуры, вместе создавать атмосферу спортивного праздника, начиная от подходов к стадиону и на трибунах.
Важно сообща осознавать, что произошло внедрение вредоносного мема "футбольный хулиган", романтизирующего банальную уголовщину. Может быть, для английских хулиганов – это было полезно, как вовлечение в околоспортивные страсти, а для наших российских фанатов, у которых патриотизм и без этого в крови, получилась прививка импортных криминальных поветрий. С этим нужно заканчивать, в том числе и на уровне языка спортивных СМИ и фанатских соцсетей.
Настоящий российский болельщик все равно чувствует свою личную заинтересованность и ответственность в успешном проведении Кубка конфедераций летом 2017 года и чемпионата мира по футболу в будущем году. Нужно поддержать высокий уровень, заданный в 2014 году в Сочи, в том числе и уровень общественного порядка, гостеприимства.
Р-Спорт
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