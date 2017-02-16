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Дмитрий Селюк: российские клубы смогут следить за Джафаром в "Балтике"
Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы 18-летнего нападающего из Буркина-Фасо Джафара, прокомментировал переход своего клиента в "Балтику".
"Начнем с того, что Игорь Черевченко является хорошим тренером. Если тренер такого калибра пошел в "Балтику", это говорит о том, что клуб реально хочет возродиться. Безусловно, в топовых клубах показать себя легче, чем в клубах, находящихся на дне турнирной таблицы, но это вызов, к которому Джафар готов.
Вы спросите, в чём мой интерес? В том, что российские клубы смогут следить за этим молодым талантливым парнем, которому только месяц назад исполнилось 18 лет. А завистников прошу проходить мимо.
Очень важно, что калининградская областная администрация взялась за возрождение футбола в этом регионе. Это первые шаги. Возможно, со временем "Балтика" станет уверенно выступать в Премьер-Лиге. Желаю клубу в этом сезоне остаться в ФНЛ, а уже в следующем решать более высокие задачи.
Сегодня начинается сбор "Балтики" на Кипре. Джафар же в последнее время тренировался с клубом "Аполлон" из Лимасола, претендующим на чемпионство в чемпионате Кипра. После первой же тренировки со второй командой "Аполлона" тренер сказал, что ему здесь делать нечего, так как его уровень гораздо выше.
И Джафар перешёл в первую команду "Аполлона", даже несмотря на то, что это период, когда "Аполлон" проводит игры каждые три дня. Тренер первой команды остался доволен Джафаром. И они тоже будут следить за ним", — цитирует Селюка "Чемпионат".
"Начнем с того, что Игорь Черевченко является хорошим тренером. Если тренер такого калибра пошел в "Балтику", это говорит о том, что клуб реально хочет возродиться. Безусловно, в топовых клубах показать себя легче, чем в клубах, находящихся на дне турнирной таблицы, но это вызов, к которому Джафар готов.
Вы спросите, в чём мой интерес? В том, что российские клубы смогут следить за этим молодым талантливым парнем, которому только месяц назад исполнилось 18 лет. А завистников прошу проходить мимо.
Очень важно, что калининградская областная администрация взялась за возрождение футбола в этом регионе. Это первые шаги. Возможно, со временем "Балтика" станет уверенно выступать в Премьер-Лиге. Желаю клубу в этом сезоне остаться в ФНЛ, а уже в следующем решать более высокие задачи.
Сегодня начинается сбор "Балтики" на Кипре. Джафар же в последнее время тренировался с клубом "Аполлон" из Лимасола, претендующим на чемпионство в чемпионате Кипра. После первой же тренировки со второй командой "Аполлона" тренер сказал, что ему здесь делать нечего, так как его уровень гораздо выше.
И Джафар перешёл в первую команду "Аполлона", даже несмотря на то, что это период, когда "Аполлон" проводит игры каждые три дня. Тренер первой команды остался доволен Джафаром. И они тоже будут следить за ним", — цитирует Селюка "Чемпионат".
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