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Вячеслав Малафеев: капитанство Дзюбы - это точно не самый плохой вариант

Экс-вратарь "Зенита" Вячеслав Малафеев поделился мнением о капитанстве форварда сине-бело-голубых Артема Дзюбы.

"Мы прекрасно помним, из какой команды пришел Артем, знаем историю противостояния "Зенита" и "Спартака". Но тренер оценивает игроков с других позиций: он смотрит, кто сильнее в данный момент, кто может проявить лидерские качества.

Дзюба – футболист основного состава, у него высокий уровень коммуникабельности: с игроками, журналистами и судьями.

Есть ли альтернатива ему среди русских игроков? Это точно не самый плохой вариант. А что будет дальше – посмотрим. Когда полностью восстановится после травмы Данни, то, по словам Луческу, капитаном будет он", - передает слова Малафеева "СЭ".
Теги: Малафеев Дзюба Зенит
Сегодня, 12:59
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№4 Написал: Сибирячок (Сегодня, 14:37) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
Ну, если свинья Дзюба для бомжей - это не худший вариант, то о худшем даже подумать страшно.


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№3 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 13:14) #
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Цитата: TM_Rostov
а самый плохой это какой?

Молли в капитанах. В красной косынке , с черной повязкой на глазу. Платье - лазурь, с белой и синей отторочкой. Талия выше чем во время межсезонья на 3 сантиметра. Ботфорты на шипах. На плече - синий попугай в очках. Орет - "Вперьоооооод!!! За Питер!!!!". Орет все время и не останавливается. Поэтому с той стороны у Молли в ухе сразу две беруши
Регистрация: 3.03.2007
№2 Написал: TM_Rostov Kazan (Сегодня, 13:07) #
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а самый плохой это какой?
Регистрация: 21.09.2015
№1 Написал: safonas (Сегодня, 13:04) #
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худший вариант это Юсупов smile


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
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