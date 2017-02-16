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Вячеслав Малафеев: капитанство Дзюбы - это точно не самый плохой вариант
Экс-вратарь "Зенита" Вячеслав Малафеев поделился мнением о капитанстве форварда сине-бело-голубых Артема Дзюбы.
"Мы прекрасно помним, из какой команды пришел Артем, знаем историю противостояния "Зенита" и "Спартака". Но тренер оценивает игроков с других позиций: он смотрит, кто сильнее в данный момент, кто может проявить лидерские качества.
Дзюба – футболист основного состава, у него высокий уровень коммуникабельности: с игроками, журналистами и судьями.
Есть ли альтернатива ему среди русских игроков? Это точно не самый плохой вариант. А что будет дальше – посмотрим. Когда полностью восстановится после травмы Данни, то, по словам Луческу, капитаном будет он", - передает слова Малафеева "СЭ".
"Мы прекрасно помним, из какой команды пришел Артем, знаем историю противостояния "Зенита" и "Спартака". Но тренер оценивает игроков с других позиций: он смотрит, кто сильнее в данный момент, кто может проявить лидерские качества.
Дзюба – футболист основного состава, у него высокий уровень коммуникабельности: с игроками, журналистами и судьями.
Есть ли альтернатива ему среди русских игроков? Это точно не самый плохой вариант. А что будет дальше – посмотрим. Когда полностью восстановится после травмы Данни, то, по словам Луческу, капитаном будет он", - передает слова Малафеева "СЭ".
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