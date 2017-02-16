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"Оренбург" в меньшинстве не удержал победу над "Сабуртало"

"Оренбург" сыграл вничью с грузинским "Сабуртало" в товарищеском матче на сборе в Турции. В четверг оренбуржцы проведет еще одну встречу с "Тоболом".

Товарищеский матч

"Оренбург" - "Сабуртало" - 1:1

Голы: Саная, 33 - Маргвелашвили, 90.

Удаление: Иванов ("Оренбург"), 45.
Теги: Оренбург
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