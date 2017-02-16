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На матче "Андерлехт" - "Зенит" будут присутствовать скауты "МЮ", "Манчестер Сити" и "Милана" (29)
На матче "Андерлехт" - "Зенит" будут присутствовать скауты "МЮ", "Манчестер Сити" и "Милана" (29)
09:08
Владимир Маркин: эксперимент по привлечению фанатов к профилактике радикализма в своей среде признан неудачным
Владимир Маркин: эксперимент по привлечению фанатов к профилактике радикализма в своей среде признан неудачным
"Крылья Советов" подписали экс-форварда "Томи" Павла Кудряшова (фото)
Нападающий Павел Кудряшов подписал контракт с "Крыльями Советов". Соглашение с 20-летним футболистом подписано на 2,5 года.
Начало сезона Павел провел в Томске, где сыграл за основной состав "Томи" 7 игр. За самарцев Кудряшов будет выступать под номером 28.
Генеральный директор "Крыльев" Виталий Шашков прокомментировал трансфер:
– Мы давно следили за выступлениями Павла. Несмотря на его молодость, он обладает необходимыми профессиональными качествами, которые мы планируем развить в нашем клубе. Надеемся, что тренерский штаб вырастит из этого игрока футболиста хорошего уровня, - заявил функционер.
ФК "Крылья Советов"
Начало сезона Павел провел в Томске, где сыграл за основной состав "Томи" 7 игр. За самарцев Кудряшов будет выступать под номером 28.
Генеральный директор "Крыльев" Виталий Шашков прокомментировал трансфер:
– Мы давно следили за выступлениями Павла. Несмотря на его молодость, он обладает необходимыми профессиональными качествами, которые мы планируем развить в нашем клубе. Надеемся, что тренерский штаб вырастит из этого игрока футболиста хорошего уровня, - заявил функционер.
ФК "Крылья Советов"
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