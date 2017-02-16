"Крылья Советов" подписали экс-форварда "Томи" Павла Кудряшова (фото)

Нападающий Павел Кудряшов подписал контракт с "Крыльями Советов". Соглашение с 20-летним футболистом подписано на 2,5 года.Начало сезона Павел провел в Томске, где сыграл за основной состав "Томи" 7 игр. За самарцев Кудряшов будет выступать под номером 28.Генеральный директор "Крыльев" Виталий Шашков прокомментировал трансфер:– Мы давно следили за выступлениями Павла. Несмотря на его молодость, он обладает необходимыми профессиональными качествами, которые мы планируем развить в нашем клубе. Надеемся, что тренерский штаб вырастит из этого игрока футболиста хорошего уровня, - заявил функционер.