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"Крылья Советов" подписали экс-форварда "Томи" Павла Кудряшова (фото)

Нападающий Павел Кудряшов подписал контракт с "Крыльями Советов". Соглашение с 20-летним футболистом подписано на 2,5 года.

Начало сезона Павел провел в Томске, где сыграл за основной состав "Томи" 7 игр. За самарцев Кудряшов будет выступать под номером 28.

Генеральный директор "Крыльев" Виталий Шашков прокомментировал трансфер:

– Мы давно следили за выступлениями Павла. Несмотря на его молодость, он обладает необходимыми профессиональными качествами, которые мы планируем развить в нашем клубе. Надеемся, что тренерский штаб вырастит из этого игрока футболиста хорошего уровня, - заявил функционер.



ФК "Крылья Советов"
Теги: Крылья Советов
Сегодня, 15:27
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