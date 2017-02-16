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Николай Писарев: "Краснодар" стал более эффективной командой при Шалимове
"Краснодар" стал показывать более эффективный футбол при главном тренере Игоре Шалимове, заявил экс-спортивный директор РФС Николай Писарев, возглавляющий "Олимпиец" из Нижнего Новгорода.
"Тренерская рука Игоря Михайловича была видна еще в прошлом году, видно, что игроки прекрасно понимают его требования. "Краснодар" работает на тренировках таким образом, что все задумки переносятся на игру.
Понятно, что команда хочет сделать при обороне, при атаке, в переходных фазах. В игре команды стало больше эффективности, каждый знает свой маневр. Я считаю, что (Федор) Смолов стал забивать в результате тренировок Шалимова, а неспроста", - цитирует Писарева "Р-Спорт".
"Тренерская рука Игоря Михайловича была видна еще в прошлом году, видно, что игроки прекрасно понимают его требования. "Краснодар" работает на тренировках таким образом, что все задумки переносятся на игру.
Понятно, что команда хочет сделать при обороне, при атаке, в переходных фазах. В игре команды стало больше эффективности, каждый знает свой маневр. Я считаю, что (Федор) Смолов стал забивать в результате тренировок Шалимова, а неспроста", - цитирует Писарева "Р-Спорт".
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