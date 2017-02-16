"Краснодар" - "Фенербахче": Смолов, Нойштедтер и Эменике выйдут на поле с первых минут

Стали известны стартовые составы "Краснодара" и "Фенербахче" на первый матч 1/16 финала Лиги Европы.



"Краснодар: Крицюк, Рамирес, Налдо, Мартынович, Калешин, Подберёзкин, Каборе, Газинский, Клаессон, Смолов, Вандерсон.



"Фенербахче": Демирель, Калдырым, Кьяер, Нойштедтер, Озбайраклы, Топал, Потук, Соуза, Ленс, Сов, Эменике.