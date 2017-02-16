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Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
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"Краснодар" - "Фенербахче": Смолов, Нойштедтер и Эменике выйдут на поле с первых минут

Стали известны стартовые составы "Краснодара" и "Фенербахче" на первый матч 1/16 финала Лиги Европы.

"Краснодар: Крицюк, Рамирес, Налдо, Мартынович, Калешин, Подберёзкин, Каборе, Газинский, Клаессон, Смолов, Вандерсон.

"Фенербахче": Демирель, Калдырым, Кьяер, Нойштедтер, Озбайраклы, Топал, Потук, Соуза, Ленс, Сов, Эменике.
Теги: Краснодар Фенербахче
Сегодня, 18:02
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(0)
№3 Написал: oksva Спб (Сегодня, 18:19) #
  • 0
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online
Болеет за:
«Спартак»
Тяжко будет , но шансы есть . Давай , Краснодар - вперёд и с песней . Удачи.


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№2 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 18:16) #
  • +1
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online

Удачи Быкам, и Удачи с запасом!!!
Регистрация: 28.12.2015
№1 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 18:11) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Быкам удачи и красивой победы.


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Спартак победил...в номинации клоуны года.
Регистрация: 25.03.2015
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