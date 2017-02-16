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Луис Адриано и Зе Луиш - в стартовом составе "Спартака" на матч с "Олесунном"

Стал известен стартовый состав "Спартака" на контрольный матч с норвежским "Олесунном", который пройдёт в Испании.

"Спартак": Песьяков, Маурисио, Кутепов, Боккетти, Ещенко, Глушаков, Фернандо, Самедов, Зобнин, Луис Адриано, Зе Луиш.

Запасные: Ребров, Макеев, Хомуха, Джикия, Ананидзе, Леонтьев, Попов, Тимофеев, Давыдов, Мельгарехо, Промес.
Теги: Спартак
Сегодня, 18:15
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