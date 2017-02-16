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18:00
Дмитрий Аленичев: Кубок Легенд - очень важное событие, приятно снова встретиться со звездами мирового футбола
Дмитрий Аленичев: Кубок Легенд - очень важное событие, приятно снова встретиться со звездами мирового футбола
12:37
На матче "Андерлехт" - "Зенит" будут присутствовать скауты "МЮ", "Манчестер Сити" и "Милана" (31)
На матче "Андерлехт" - "Зенит" будут присутствовать скауты "МЮ", "Манчестер Сити" и "Милана" (31)
09:08
Владимир Маркин: эксперимент по привлечению фанатов к профилактике радикализма в своей среде признан неудачным
Владимир Маркин: эксперимент по привлечению фанатов к профилактике радикализма в своей среде признан неудачным
Луис Адриано и Зе Луиш - в стартовом составе "Спартака" на матч с "Олесунном"
Стал известен стартовый состав "Спартака" на контрольный матч с норвежским "Олесунном", который пройдёт в Испании.
"Спартак": Песьяков, Маурисио, Кутепов, Боккетти, Ещенко, Глушаков, Фернандо, Самедов, Зобнин, Луис Адриано, Зе Луиш.
Запасные: Ребров, Макеев, Хомуха, Джикия, Ананидзе, Леонтьев, Попов, Тимофеев, Давыдов, Мельгарехо, Промес.
"Спартак": Песьяков, Маурисио, Кутепов, Боккетти, Ещенко, Глушаков, Фернандо, Самедов, Зобнин, Луис Адриано, Зе Луиш.
Запасные: Ребров, Макеев, Хомуха, Джикия, Ананидзе, Леонтьев, Попов, Тимофеев, Давыдов, Мельгарехо, Промес.
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