Никита Медведев будет защищать ворота "Ростова" в матче со "Спартой"

Стал известен стартовый состав "Ростова" на первый матч 1/16 финала Лиги Европы со "Спартой".



"Ростов": Медведев, Кудряшов, Гранат, Навас, Мевля, Калачёв, Ерохин, Гацкан, Нобоа, Полоз, Бухаров.