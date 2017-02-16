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Никита Медведев будет защищать ворота "Ростова" в матче со "Спартой"

Стал известен стартовый состав "Ростова" на первый матч 1/16 финала Лиги Европы со "Спартой".

"Ростов": Медведев, Кудряшов, Гранат, Навас, Мевля, Калачёв, Ерохин, Гацкан, Нобоа, Полоз, Бухаров.
Теги: Ростов Спарта
Сегодня, 19:51
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(0)
№5 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 20:02) #
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online

Удачи Дончанам!!!
Регистрация: 28.12.2015
№4 Написал: eva1961 Ростов на Дону (Сегодня, 19:58) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
Странно. Писали что Гацкан и Гранат пропускают из за дисквалификации.
Регистрация: 7.11.2012
№3 Написал: АН-124 Каменск-Шахтинский (Сегодня, 19:58) #
  • -2
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online
Болеет за:
«Ростов»
Похоже самый сложный матч сегодня у Ростова
Регистрация: 5.06.2016
№2 Написал: Beer-man Калининградская область (Сегодня, 19:57) #
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online

Цитата: Канада
Никита Медведев будет защищать ворота "Ростова" в матче со "Спартой"
Неужели сын того..,того самого..,который спит везде?

Здесь то к чему об этом?!
Мне ДАМ не нравится вообще, но такая петросяновщина - ужас!!!


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Больше сильных клубов - интереснее чемпионат.
Когда играем в Европе, там нет чужих, там все наши.
Регистрация: 13.09.2016
№1 Написал: Канада (Сегодня, 19:54) #
  • -3
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online
Болеет за:
«Спартак»
Никита Медведев будет защищать ворота "Ростова" в матче со "Спартой"
Неужели сын того..,того самого..,который спит везде?
Регистрация: 6.12.2016
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