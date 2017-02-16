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Виктор Классон: рад, что удалось забить в первом же матче за "Краснодар"
Новичок "Краснодара" Виктор Классон прокомментировал свой дебют в официальном матче за новый клуб. Краснодарская команда в первом раунде плей-офф победила турецкий "Фенербахче" с минимальным счетом.
– Это была хорошая игра для нас. И хороший результат, – признался игрок. – В Турции будет гораздо сложнее, но хорошо, что нам удалось забить сегодня. Мы будем готовы к ответной игре.
– Что можете сказать насчет своего быстрого гола? Он похож на вчерашний мяч, забитый Левандовски "Арсеналу".
– Конечно, очень рад, что удалось выйти и забить в первом же матче. Это было круто. Насчет гола Левандовски – я не знаю, не видел его.
Источник: www.rusfootball.info
– Это была хорошая игра для нас. И хороший результат, – признался игрок. – В Турции будет гораздо сложнее, но хорошо, что нам удалось забить сегодня. Мы будем готовы к ответной игре.
– Что можете сказать насчет своего быстрого гола? Он похож на вчерашний мяч, забитый Левандовски "Арсеналу".
– Конечно, очень рад, что удалось выйти и забить в первом же матче. Это было круто. Насчет гола Левандовски – я не знаю, не видел его.
Источник: www.rusfootball.info
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