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"Ростов" забил четыре безответных мяча "Спарте"

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы "Ростов" разгромил "Спарту".

Лига Европы

1/16 финала

"Ростов" - "Спарта" 4:0

Голы: Мевля, 15, Полоз, 38, Нобоа, 40, Азмун, 68.

"Ростов": Медведев, Кудряшов, Гранат, Навас, Мевля, Калачёв, Ерохин (Препелицэ, 83), Гацкан, Нобоа, Полоз (Девич, 75), Бухаров (Азмун, 67).

"Спарта": Коубек, Караваев, Мазух, Кадлец, Коста, Ваха (Голек, 80), Дочкал (Лафата, 87), Сачек, Альбьяк (Гибш, 77), Юлиш, Конате.

Предупреждения: Конате, 20, Дочкал, 35.
Удаление: Конате, 32.
Теги: Ростов Спарта
Сегодня, 22:52
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(5)
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№33 Написал: tuner (Сегодня, 23:17) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
Лучший матч молодого вратаря Медведева! Особенно удался второй тайм...
Регистрация: 29.08.2015
№32 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 23:11) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Ростов С ПОБЕДОЙ! МОЛОДЦЫ и СПАСИБО!!! blush


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010
№31 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 23:10) #
  • +4
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online
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: Looka
Особенно Калачев впечатляет! 35 лет - носится, как пацан! Бухаров приятно удивил. Да вся команда - красавцы!

Калачёв - это не человек , это МАШИНА ! smiley А Бухаров удивил , да ! innocent
Регистрация: 23.09.2016
№30 Написал: Looka Ростов-на-Дону (Сегодня, 23:05) #
  • +7
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Болеет за:
«Ростов»
Цитата: Rusl0001
Офигеть, 93 минуты прессинга И это после межсезонья!

Особенно Калачев впечатляет! 35 лет - носится, как пацан! Бухаров приятно удивил. Да вся команда - красавцы!


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Не пытайтесь спорить с дебилом. Иначе вы опуститесь до его уровня. Где он задавит вас своим опытом.
Регистрация: 20.06.2008
№29 Написал: FCSKA Москва (Сегодня, 23:05) #
  • +8
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online
Болеет за:
ЦСКА
С Победой!!! Хороший сегодня вечер, жду продолжение.
Регистрация: 20.10.2012
№28 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 23:04) #
  • +6
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online
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: dryhnozaurus
Просто красавцы. Приманивать спонсоров и решать финансовые проблемы надо именно так. Ну и просто играть. надо. именно. так. Мужики.

Да что-то ни как со спонсорами не наладится . unamused Нет генерального до сих пор .
Регистрация: 23.09.2016
№27 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 23:03) #
  • +6
  •  (8)
online

Думаю не кто не ожидал в феврале такой игры от любого клуба из России,Ростов красава,не ужели для такой команды с таким тренером не найдутся меценаты-спонсоры .МОЛОДЦЫ,ВСЁ И ВСЕ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
№26 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 23:03) #
  • +4
  •  (8)
online

Не разочаровали. Гордость российского евросезона. Гордость и краса.
Регистрация: 3.03.2007
№25 Написал: leopold366 г. Петрозаводск (Сегодня, 23:02) #
  • +8
  •  (8)

Поздравляю с победой Ростов и всех, кто рад ей!
Регистрация: 21.04.2009
№24 Написал: Rusl0001 Россия (Сегодня, 23:01) #
  • +7
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Краснодар сегодня очень ПРИЯТНО удивил. Больше, наверное, в первой половине.
Во второй невынужденных ошибок было больше, скорее не хватало отлажености.
Но это все было не критично. Главное уверенная победа.

Но Ростов просто шокировал по хорошему. Ушатал Спарту вообще без шансов.
Причем с самого начала, когда повел 1-0. Даже без удаления 3-0 было бы не меньше.
Само удаление было по делу, так что нас это волновать не должно.
Тем более, что многие команды после красной - наоборот закрываются.
В данном случае Ростов просто разрывал Спарту. И они ничего сделать не могли.
4-0 - это еще легко они отделались. А прессинг?
Офигеть, 93 минуты прессинга И это после межсезонья!

Красавцы!!

Приятный сегодня вечер.


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Единственный фильм, который должен посмотреть каждый: http://www.youtube.com/watch?v=tMpMlZs2hh8
Регистрация: 10.03.2009
№23 Написал: shanik58 Ростов -Дон (Сегодня, 23:00) #
  • +8
  •  (10)
Болеет за:
«Рубин»
Молорики, порадовали! Бекиевич поставил игру!
Регистрация: 14.08.2010
№22 Написал: ivasi Ростов-на-Дону (Сегодня, 22:58) #
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Ростов»
С Победой, картинка и поле не очень
Регистрация: 26.08.2010
№21 Написал: pivo69 Германия (Сегодня, 22:58) #
  • +5
  •  (5)

Очень солидно...без суеты!
Регистрация: 7.05.2010
№20 Написал: utekay Россия (Сегодня, 22:58) #
  • +7
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
искренне рад...красавцы!


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№19 Написал: vladimirsb Ростов-на-Дону (Сегодня, 22:58) #
  • +8
  •  (8)
online
Болеет за:
ЦСКА
Молодцы! Давненько не было у нас такой оптимистичной весны! Жалко, если из-за непоняток с финансированием Ростов уйдет в тень...
Регистрация: 21.03.2010
№18 Написал: Looka Ростов-на-Дону (Сегодня, 22:58) #
  • +8
  •  (10)
Болеет за:
«Ростов»
Молодцы, мужики! Бекиевичу - низкий поклон за команду!


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Не пытайтесь спорить с дебилом. Иначе вы опуститесь до его уровня. Где он задавит вас своим опытом.
Регистрация: 20.06.2008
№17 Написал: CSKA085 Москва (Сегодня, 22:58) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
красавцы!
Регистрация: 20.08.2015
№16 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 22:57) #
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Ростов»
Даёшь 1 / 8 финала ! 4-0 это сказка ! Вряд-ли кто мог предпологать такой счёт . Молодцы ! innocent
Регистрация: 23.09.2016
№15 Написал: bosov7 Москва (Сегодня, 22:57) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Динамо» М
Ростов СУПЕР !!!
Регистрация: 21.01.2006
№14 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 22:57) #
  • +4
  •  (6)

Бекиевич - хитрый лис! Просто браво - Профессор!
Регистрация: 28.12.2015
№13 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 22:56) #
  • +6
  •  (14)
online
Болеет за:
«Зенит»
С победой Ростов!


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№12 Написал: cerberspb Санкт-Петербург (Сегодня, 22:55) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Ростов с победой, Бердыев Великий Тренер!!!
Регистрация: 10.07.2009
№11 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 22:55) #
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Мужики!!!! Спасибо!! Поздравляю с 1/8 финала!


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№10 Написал: dryhnozaurus (Сегодня, 22:55) #
  • +8
  •  (8)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Просто красавцы. Приманивать спонсоров и решать финансовые проблемы надо именно так. Ну и просто играть. надо. именно. так. Мужики.
Регистрация: 12.06.2016
№9 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 22:54) #
  • +7
  •  (9)

Спасибо, Дончане!!! Просто на загляденье!
Регистрация: 28.12.2015
№8 Написал: Sergeevich Караганда (Сегодня, 22:54) #
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Реал»
Молодцы, с победой! Так держать!
Регистрация: 26.09.2015
№7 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 22:54) #
  • +8
  •  (8)
online

Приятно смотреть на такой футбол.
Регистрация: 7.03.2016
№6 Написал: avnik море (Сегодня, 22:54) #
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Красавцы!!! Обалдеть в какой "физике" Ростов... Шикарный четвертый гол - получил удовольствие.


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№5 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 22:54) #
  • +10
  •  (12)
online
Болеет за:
«Зенит»
Молодцы дончане! Надесь наши миллионеры тоже не оплошают blush
Регистрация: 19.03.2010
№4 Написал: Motivation (Сегодня, 22:53) #
  • +6
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Поздравляем, отличный матч!


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Чтобы за болото топить, придется в нем тонуть
Регистрация: 5.02.2017
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