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"Ростов" забил четыре безответных мяча "Спарте"
В первом матче 1/16 финала Лиги Европы "Ростов" разгромил "Спарту".
Лига Европы
1/16 финала
"Ростов" - "Спарта" 4:0
Голы: Мевля, 15, Полоз, 38, Нобоа, 40, Азмун, 68.
"Ростов": Медведев, Кудряшов, Гранат, Навас, Мевля, Калачёв, Ерохин (Препелицэ, 83), Гацкан, Нобоа, Полоз (Девич, 75), Бухаров (Азмун, 67).
"Спарта": Коубек, Караваев, Мазух, Кадлец, Коста, Ваха (Голек, 80), Дочкал (Лафата, 87), Сачек, Альбьяк (Гибш, 77), Юлиш, Конате.
Предупреждения: Конате, 20, Дочкал, 35.
Удаление: Конате, 32.
Лига Европы
1/16 финала
"Ростов" - "Спарта" 4:0
Голы: Мевля, 15, Полоз, 38, Нобоа, 40, Азмун, 68.
"Ростов": Медведев, Кудряшов, Гранат, Навас, Мевля, Калачёв, Ерохин (Препелицэ, 83), Гацкан, Нобоа, Полоз (Девич, 75), Бухаров (Азмун, 67).
"Спарта": Коубек, Караваев, Мазух, Кадлец, Коста, Ваха (Голек, 80), Дочкал (Лафата, 87), Сачек, Альбьяк (Гибш, 77), Юлиш, Конате.
Предупреждения: Конате, 20, Дочкал, 35.
Удаление: Конате, 32.
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