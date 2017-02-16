Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Лента новостей:
22:00
Сергей Ташуев: думал, Нойштедтер - слабейшее звено "Фенербахче", но он достойно сыграл против Смолова (2)
Сергей Ташуев: думал, Нойштедтер - слабейшее звено "Фенербахче", но он достойно сыграл против Смолова (2)
18:00
Дмитрий Аленичев: Кубок Легенд - очень важное событие, приятно снова встретиться со звездами мирового футбола
Дмитрий Аленичев: Кубок Легенд - очень важное событие, приятно снова встретиться со звездами мирового футбола
"Гент" победил "Тоттенхэм", "Лион" обыграл АЗ
"Гент" в домашнем первом матче 1/16 финала Лиги Европы обыграл "Тоттенхэм" – 1:0.
Лига Европы
1/16 финала
"Гент" (Бельгия) - "Тоттенхэм Хотспур" (Англия) - 1:0
Гол: Пербе, 59.
"Гент": Калинич, Асаре (Гершон, 80), Митрович, Гиго, Фоке, Миличевич, Сайеф, Андерсон, Деягере, Пербе (Кулибали, 75), Саймон (Калу, 74).
"Тоттенхэм": Ллорис, Алдервейрелд, Уокер, Дэйвис, Дембеле (Сон Хын Мин, 68), Сиссоко (Нкуду, 71), Ваньяма, Уинкс (Эриксен, 80), Дайер, Алли, Кейн.
Предупреждения: Уокер, 54. Алли, 73.
АЗ (Голландия) - "Лион" (Франция) - 1:4
Голы: Тузар, 26 (0:1). Ляказетт, 45+2 (0:2). Ляказетт, 57 (0:3). Джаханбахш, 68 - с пенальти (1:3). Ферри, 90+5 (1:4).
АЗ: Крул, Хапс, Лукассен, ван Айден, Вайтенс, Ринстра, Сентьенс (ван Оверем, 74), Бель Хассани, Танкович (Фрайдей, 65), Джаханбахш, Вегхорст (Гарсия, 65).
"Лион": Антони Лопеш, Жалле, Маммана, Диакаби, Гоналон, Рыбус, Фекир, Толиссо, Дардер (Ауа, 84), Тузар (Ферри, 67), Ляказетт (Корне, 65).
Предупреждение: Джаханбахш, 66.
Лига Европы
1/16 финала
"Гент" (Бельгия) - "Тоттенхэм Хотспур" (Англия) - 1:0
Гол: Пербе, 59.
"Гент": Калинич, Асаре (Гершон, 80), Митрович, Гиго, Фоке, Миличевич, Сайеф, Андерсон, Деягере, Пербе (Кулибали, 75), Саймон (Калу, 74).
"Тоттенхэм": Ллорис, Алдервейрелд, Уокер, Дэйвис, Дембеле (Сон Хын Мин, 68), Сиссоко (Нкуду, 71), Ваньяма, Уинкс (Эриксен, 80), Дайер, Алли, Кейн.
Предупреждения: Уокер, 54. Алли, 73.
АЗ (Голландия) - "Лион" (Франция) - 1:4
Голы: Тузар, 26 (0:1). Ляказетт, 45+2 (0:2). Ляказетт, 57 (0:3). Джаханбахш, 68 - с пенальти (1:3). Ферри, 90+5 (1:4).
АЗ: Крул, Хапс, Лукассен, ван Айден, Вайтенс, Ринстра, Сентьенс (ван Оверем, 74), Бель Хассани, Танкович (Фрайдей, 65), Джаханбахш, Вегхорст (Гарсия, 65).
"Лион": Антони Лопеш, Жалле, Маммана, Диакаби, Гоналон, Рыбус, Фекир, Толиссо, Дардер (Ауа, 84), Тузар (Ферри, 67), Ляказетт (Корне, 65).
Предупреждение: Джаханбахш, 66.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.