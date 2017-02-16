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"Гент" победил "Тоттенхэм", "Лион" обыграл АЗ

"Гент" в домашнем первом матче 1/16 финала Лиги Европы обыграл "Тоттенхэм" – 1:0.

Лига Европы

1/16 финала

"Гент" (Бельгия) - "Тоттенхэм Хотспур" (Англия) - 1:0

Гол: Пербе, 59.

"Гент": Калинич, Асаре (Гершон, 80), Митрович, Гиго, Фоке, Миличевич, Сайеф, Андерсон, Деягере, Пербе (Кулибали, 75), Саймон (Калу, 74).

"Тоттенхэм": Ллорис, Алдервейрелд, Уокер, Дэйвис, Дембеле (Сон Хын Мин, 68), Сиссоко (Нкуду, 71), Ваньяма, Уинкс (Эриксен, 80), Дайер, Алли, Кейн.

Предупреждения: Уокер, 54. Алли, 73.

АЗ (Голландия) - "Лион" (Франция) - 1:4

Голы: Тузар, 26 (0:1). Ляказетт, 45+2 (0:2). Ляказетт, 57 (0:3). Джаханбахш, 68 - с пенальти (1:3). Ферри, 90+5 (1:4).

АЗ: Крул, Хапс, Лукассен, ван Айден, Вайтенс, Ринстра, Сентьенс (ван Оверем, 74), Бель Хассани, Танкович (Фрайдей, 65), Джаханбахш, Вегхорст (Гарсия, 65).

"Лион": Антони Лопеш, Жалле, Маммана, Диакаби, Гоналон, Рыбус, Фекир, Толиссо, Дардер (Ауа, 84), Тузар (Ферри, 67), Ляказетт (Корне, 65).

Предупреждение: Джаханбахш, 66.
Теги: Гент Тоттенхэм Лион АЗ
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