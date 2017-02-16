"Фиорентина" выиграла у менхенгладбахской "Боруссии" в Лиге Европы

"Фиорентина" одержала победу над "Боруссией" из Менхенгладбаха в матче 1/16 финала Лиги Европы - 1:0.



Лига Европы



1/16 финала



"Боруссия" М - "Фиорентина" 0:1



Голы: Бернардески, 44



"Боруссия" М: Зоммер, Янчке (Дрмич, 65), Вендт, Кристенсен, Вестергор, Крамер, Херрман (Корб, 77), Дахуд, Джонсон (Хан, 77), Штиндль, Азар



"Фиорентина": Тэтэрушану, Оливера, Родригес, Астори, Санчес, Фалеро, Бадель, Валеро, Тельо (Томович, 86), Калинич (Бабакар, 77), Бернардески (Кристофоро, 64)



Предупреждения: Бернардески, 59, Бадель, 64, Крамер, 90+2



"Астра" - "Генк" 2;2



Голы: Кастань, 25, Будеску, 43, Троссард, 83, Сэто, 90



"Астра": Лунг, Мораис, Фабрисио, Сэпунару, Алвеш, Стан, Сэто, Тейшейра, Ионицэ (Флоря, 64), Будеску, Никулае (Буш, 64 (Никоарэ, 80))



"Генк": Райан, Кастань, Уронен, Брабец, Ваутерс, Хейнен, Кумордзи (Берге, 64), Посуэло (Бутьюс, 75), Шрейверс, Самата, Троссард (Буффель, 88)



"Сельта" - "Шахтёр" Д 0:1



Гол: Бланко, 26



"Сельта": Альварес, Кабраль, Мальо, Ронкалья, Хонни, Васс, Радоя (Хосабед, 74), Эрнандес, Аспас, Гвидетти (Росси, 84), Бонгонда (Систо, 58)



"Шахтер": Пятов, Срна, Ордец, Ракицкий, Исмаили, Малышев, Фред, Марлос (де Азеведо, 90+3), Дентиньо (Коваленко, 46), Тайсон (Бернард, 84), Бланко



Предупреждения: Ордец, 41, Тайсон, 45+1, Срна, 45+4, Радоя, 67, Васс, 71, Аспас, 75, Малышев, 75, Ракицкий, 81