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22:00
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Сергей Ташуев: думал, Нойштедтер - слабейшее звено "Фенербахче", но он достойно сыграл против Смолова (2)
18:00
Дмитрий Аленичев: Кубок Легенд - очень важное событие, приятно снова встретиться со звездами мирового футбола
Дмитрий Аленичев: Кубок Легенд - очень важное событие, приятно снова встретиться со звездами мирового футбола
"Фиорентина" выиграла у менхенгладбахской "Боруссии" в Лиге Европы
"Фиорентина" одержала победу над "Боруссией" из Менхенгладбаха в матче 1/16 финала Лиги Европы - 1:0.
Лига Европы
1/16 финала
"Боруссия" М - "Фиорентина" 0:1
Голы: Бернардески, 44
"Боруссия" М: Зоммер, Янчке (Дрмич, 65), Вендт, Кристенсен, Вестергор, Крамер, Херрман (Корб, 77), Дахуд, Джонсон (Хан, 77), Штиндль, Азар
"Фиорентина": Тэтэрушану, Оливера, Родригес, Астори, Санчес, Фалеро, Бадель, Валеро, Тельо (Томович, 86), Калинич (Бабакар, 77), Бернардески (Кристофоро, 64)
Предупреждения: Бернардески, 59, Бадель, 64, Крамер, 90+2
"Астра" - "Генк" 2;2
Голы: Кастань, 25, Будеску, 43, Троссард, 83, Сэто, 90
"Астра": Лунг, Мораис, Фабрисио, Сэпунару, Алвеш, Стан, Сэто, Тейшейра, Ионицэ (Флоря, 64), Будеску, Никулае (Буш, 64 (Никоарэ, 80))
"Генк": Райан, Кастань, Уронен, Брабец, Ваутерс, Хейнен, Кумордзи (Берге, 64), Посуэло (Бутьюс, 75), Шрейверс, Самата, Троссард (Буффель, 88)
"Сельта" - "Шахтёр" Д 0:1
Гол: Бланко, 26
"Сельта": Альварес, Кабраль, Мальо, Ронкалья, Хонни, Васс, Радоя (Хосабед, 74), Эрнандес, Аспас, Гвидетти (Росси, 84), Бонгонда (Систо, 58)
"Шахтер": Пятов, Срна, Ордец, Ракицкий, Исмаили, Малышев, Фред, Марлос (де Азеведо, 90+3), Дентиньо (Коваленко, 46), Тайсон (Бернард, 84), Бланко
Предупреждения: Ордец, 41, Тайсон, 45+1, Срна, 45+4, Радоя, 67, Васс, 71, Аспас, 75, Малышев, 75, Ракицкий, 81
Лига Европы
1/16 финала
"Боруссия" М - "Фиорентина" 0:1
Голы: Бернардески, 44
"Боруссия" М: Зоммер, Янчке (Дрмич, 65), Вендт, Кристенсен, Вестергор, Крамер, Херрман (Корб, 77), Дахуд, Джонсон (Хан, 77), Штиндль, Азар
"Фиорентина": Тэтэрушану, Оливера, Родригес, Астори, Санчес, Фалеро, Бадель, Валеро, Тельо (Томович, 86), Калинич (Бабакар, 77), Бернардески (Кристофоро, 64)
Предупреждения: Бернардески, 59, Бадель, 64, Крамер, 90+2
"Астра" - "Генк" 2;2
Голы: Кастань, 25, Будеску, 43, Троссард, 83, Сэто, 90
"Астра": Лунг, Мораис, Фабрисио, Сэпунару, Алвеш, Стан, Сэто, Тейшейра, Ионицэ (Флоря, 64), Будеску, Никулае (Буш, 64 (Никоарэ, 80))
"Генк": Райан, Кастань, Уронен, Брабец, Ваутерс, Хейнен, Кумордзи (Берге, 64), Посуэло (Бутьюс, 75), Шрейверс, Самата, Троссард (Буффель, 88)
"Сельта" - "Шахтёр" Д 0:1
Гол: Бланко, 26
"Сельта": Альварес, Кабраль, Мальо, Ронкалья, Хонни, Васс, Радоя (Хосабед, 74), Эрнандес, Аспас, Гвидетти (Росси, 84), Бонгонда (Систо, 58)
"Шахтер": Пятов, Срна, Ордец, Ракицкий, Исмаили, Малышев, Фред, Марлос (де Азеведо, 90+3), Дентиньо (Коваленко, 46), Тайсон (Бернард, 84), Бланко
Предупреждения: Ордец, 41, Тайсон, 45+1, Срна, 45+4, Радоя, 67, Васс, 71, Аспас, 75, Малышев, 75, Ракицкий, 81
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