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Зденек Земан стал главным тренером "Пескары"

Зденек Земан стал главным тренером "Пескары", сообщает официальный сайт клуба.

На днях аутсайдер уволил Массимо Оддо с поста наставника команды. 69-летний Земан уже работал в "Пескаре" с 2011 по 2012 год. Позже чешский специалист тренировал "Рому", "Кальяри" и "Лугано".
Теги: Пескара
Вчера, 23:28
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№1 Написал: Asstor Евросоюз (Вчера, 23:55) #
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Маэстро удачи и терпения.
Регистрация: 24.10.2012
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