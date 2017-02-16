Зденек Земан стал главным тренером "Пескары"

Зденек Земан стал главным тренером "Пескары", сообщает официальный сайт клуба.



На днях аутсайдер уволил Массимо Оддо с поста наставника команды. 69-летний Земан уже работал в "Пескаре" с 2011 по 2012 год. Позже чешский специалист тренировал "Рому", "Кальяри" и "Лугано".