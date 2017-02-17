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Миха Мевля: будем стараться обыграть "Спарту" и на выезде

Футболисты "Ростова" будут стараться обыграть пражскую "Спарту" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы, несмотря на крупную победу, заявил защитник ростовчан Миха Мевля.

"У нас получился отличный результат для первой встречи, но впереди еще матч, поэтому нам надо забыть об этой победе и готовиться к следующему матчу.

Фактически замена голкипера не сказалась на игре в обороне, у нас большая обойма и мы уверены в каждом футболисте. Теперь самое важное во втором матче играть так же, как сегодня, поехать в Прагу и выиграть в ответном матче.

Здорово, что я забил, но еще больше я рад, что команда выиграла и с таким уверенным результатом отправляется на второй матч", - передает слова Мевли "Р-Спорт".
Теги: Мевля Ростов
Сегодня, 00:50
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