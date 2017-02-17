Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Кристиан Нобоа: в Праге нужно действовать на пределе своих возможностей

Полузащитник "Ростова" Кристиан Нобоа дал оценку домашнему матчу Лиги Европы со "Спартой" (4:0). Напомним, эквадорец забил один из голов.

"Мы довольны итогом матча. Сейчас все хорошо, но не стоит забывать, что это только первая игра. В Праге нужно действовать на пределе своих возможностей.

Моя игра? Я еще не готов на сто процентов, буду набирать форму", - цитирует Нобоа "Советский спорт".
Теги: Нобоа Ростов
Сегодня, 03:04
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.