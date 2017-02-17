Жозе Моуринью: Ибрагимович сделал много хет-триков, но в "МЮ" это первый

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал победу над "Сен-Этьеном" (3:0) в матче 1/16 финала Лиги Европы.



"Хороший результат, хотя в первом тайме мы выглядели не очень здорово. Но противостояние еще не закончено, соперник по-прежнему опасен.



Ибрагимович сделал много хет-триков в своей карьере, но этот первый в составе "Манчестер Юнайтед". В Англии подобное дается трудно всем без исключения", - цитирует Моуринью официальный сайт "МЮ".