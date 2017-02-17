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Виталий Мутко: неловко ли мне за стадион "Крестовский"? Да нет
Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко рассказал, что не чувствует себя неловко из-за проблем со строительством стадиона "Крестовский" в Санкт-Петербурге.
"Неловко ли мне за "Крестовский"? Да нет... Год назад мы взяли ситуацию под контроль, и я не поддерживаю разговоры о "проклятости" этого стадиона. Неделю назад мы провели там первое бесплатное тестовое событие. Пришли 10 000 человек, и все увидели, какой это замечательный стадион. Современная арена.
Строительство затянулось, поскольку была смена губернатора, шла большая дискуссия о проекте. Одни хотели закрывающуюся крышу, другим нужно было выдвигающееся поле. После получения права проведения чемпионата мира появились новые требования ФИФА к стадионам, которые до этого не были учтены, к тому же два раза менялся подрядчик.
Так долго нельзя строить, но сейчас ситуация абсолютно под контролем. Стадиону осталось получить сертификат РФС", - цитирует Мутко РБК.
"Неловко ли мне за "Крестовский"? Да нет... Год назад мы взяли ситуацию под контроль, и я не поддерживаю разговоры о "проклятости" этого стадиона. Неделю назад мы провели там первое бесплатное тестовое событие. Пришли 10 000 человек, и все увидели, какой это замечательный стадион. Современная арена.
Строительство затянулось, поскольку была смена губернатора, шла большая дискуссия о проекте. Одни хотели закрывающуюся крышу, другим нужно было выдвигающееся поле. После получения права проведения чемпионата мира появились новые требования ФИФА к стадионам, которые до этого не были учтены, к тому же два раза менялся подрядчик.
Так долго нельзя строить, но сейчас ситуация абсолютно под контролем. Стадиону осталось получить сертификат РФС", - цитирует Мутко РБК.
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